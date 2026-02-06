Museu do Trem ganha maquete da Estação Ferroviária da Várzea

Peça foi doada de forma voluntária pelo porto-alegrense Tiago Silva!

O vice-prefeito Luia Barbacovi e o secretário da Cultura e Economia Criativa, Jonas da Silva, estiveram no Museu Estação Férrea Várzea Grande, popularmente conhecido como Museu do Trem, na quarta-feira (4), para acompanhar um importante ato de contribuição voluntária com o acervo do espaço cultural. Na ocasião, o porto-alegrense Tiago Silva oficializou a doação de uma maquete da Estação da Várzea Grande, com uma composição ferroviária representando a transição da antiga Viação Férrea (VFRGS) para a Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que ocorreu no final da década de 1950.

O historiador Wanderley Cavalcanti, que trabalha no espaço, informa que a maquete já está disponível para apreciação dos visitantes. “É uma grande contribuição, que resgata parte da história de Gramado”, destaca o secretário Jonas da Silva. “Este é mais um rico recurso expositivo que traz visualmente aos olhos da comunidade e dos visitantes os nostálgicos tempos da ferrovia e da nossa antiga estação”, complementa o vice-prefeito Luia Barbacovi. O museólogo da Prefeitura de Gramado, Márcio Carvalho, também participou do ato.

O Museu do Trem fica localizado na Rua Oscar Wille, N° 165, no bairro Várzea Grande, e funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h15 às 17h.