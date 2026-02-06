Playoffs definem classificados e quartas de final do Futebol Sete de Canela já têm confrontos confirmados

A fase de playoffs do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela foi disputada na noite desta quinta-feira, 4 de fevereiro, no Campo Altemir de Oliveira, na Celulose, definindo os últimos classificados para as quartas de final da competição.

Com jogos equilibrados e clima de decisão, três equipes garantiram vaga na próxima fase.

Resultados dos playoffs

Vó Eli Suprema 2 x 1 Vila Miná

União Rancho Grande 3 x 1 Peleadores

Galera da Estevão 2 x 2 Garfo Mercenários

Garfo Mercenários venceu nos pênaltis por 4 a 2

Com os resultados, Vó Eli Suprema, União Rancho Grande e Garfo Mercenários avançaram e se juntam às equipes já classificadas para a fase eliminatória.

Quartas de final definidas

Os confrontos das quartas de final acontecem nos dias 11 e 12 de fevereiro, novamente no Campo Altemir de Oliveira, na Celulose, com transmissão ao vivo do Portal da Folha TV no YouTube.

Quarta-feira – 11/02

19h30

AAJA Bona Tintas x Garfo Mercenários

20h10

Abelhudos x Vó Eli Suprema

Quinta-feira – 12/02

19h30

MB Sports x União Rancho Grande

20h10

Los Amigos x Amigos do Lake

A competição entra agora na fase decisiva, onde cada jogo passa a ser eliminatório e qualquer erro pode significar o fim da caminhada. A expectativa é de boas partidas e presença de público nas arquibancadas, acompanhando de perto a corrida pelo título do Futebol Sete de Canela.