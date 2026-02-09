Gramado Fantasia terá atrações no Lago Joaquina e clubes da cidade

Apresentações de blocos carnavalescos e bandas prometem embalar os foliões a partir de sexta-feira, 13 de fevereiro!



Está chegando a hora do Gramado Fantasia 2026, que contará com atrações para foliões de diferentes idades, incluindo atividades em espaço público e clubes da cidade. Promovido pela Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, o evento será marcado por apresentações artísticas e musicais. “Trabalhamos em parceria com os blocos de Gramado e vamos proporcionar um ambiente festivo e familiar, valorizando a cultura local e a integração entre moradores e turistas”, comenta o secretário da Cultura, Jonas da Silva.

No domingo, dia 15 de fevereiro, o Gramado Fantasia acontece no Espaço Criativo do Lago Joaquina Rita Bier, das 13h às 18h, com apresentações musicais da Banda Sambary e da Banda ACR3, além do desfile dos blocos carnavalescos Sem Juízo, Quereu Bebeu e Rebloco. O secretário Jonas da Silva destaca que serão disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças. Além disso, os clubes de serviço Órbis das Hortênsias, Lions Club, Rotary Club de Gramado, Órbis Várzea Grande, Rotary Amizade e Órbis Gramado estarão presentes no evento comercializando alimentos e bebidas. Outra atração será a Feira Criativa, com artesãos locais expondo seus produtos. Em caso de chuva o evento será transferido para outra data.

O Gramado Fantasia 2026 conta com coinvestimento do Fundo de Apoio à Cultura – FAC/RS, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.





PROGRAMAÇÃO PARALELA

Abrindo a programação paralela, na sexta-feira, dia 13 de fevereiro (sexta-feira), ocorre o baile de Carnaval das Hortênsias do Clube Ipiranga, a partir das 23 horas. A festa contará com desfiles dos blocos carnavalescos Sem Juízo, Quereu Bebeu, Rebloco, Quis um Gole e Velhinhos Transviados, além da apresentação do Grupo de Samba D’Luanda e do DJ Vini. O ingresso será um pacote de fraldas geriátricas, um kit de higiene pessoal ou dois quilos de alimentos, que posteriormente serão repassados para entidades assistenciais. O acesso para adolescentes de 16 e 17 anos só será permitido mediante apresentação de autorização dos responsáveis.

Já no sábado, dia 14 de fevereiro, ocorrem os tradicionais bailes infantil e adulto na Sociedade Recreio Gramadense. O bailinho infantil inicia às 15 horas e a partir das 23 horas a festa segue para os adultos, com animação da banda Vip Show. Após, a folia segue com apresentação dos blocos Os Velhinhos Transviados, Sem Juízo, Quereu Bebeu e Rebloco. Mais informações pelo telefone (54) 9.9244-9558 e os ingressos estão disponíveis no site https://vendas.sociedaderecreiogramadense.com.br/ .





AGENDA:



* Dia 13 de Fevereiro (Sexta-feira)

– Carnaval das Hortênsias do Clube Ipiranga (ERS-115, Km 35, nº 4.500 – Várzea Grande);

– A partir das 23h.



* Dia 14 de Fevereiro (Sábado)

– Recreio na Folia (Sociedade Recreio Gramadense);

– 15h – Bailinho Infantil;

– 23h – Baile Adulto.



* Dia 15 de Fevereiro (Domingo)

– Gramado Fantasia no Espaço Criativo do Lago Joaquina Rita Bier;

– Das 13h às 18h (Em caso de chuva o evento será transferido para outra data).