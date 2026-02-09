Mulher morta pelo companheiro em São Francisco de Paula teria assinado o divórcio no dia anterior ao que foi morta

Ianca Soares Diniz estava na cidade serrana para trabalhar em lavoura de batatas e deixa seis filhos

A 12ª vítima de feminicídio no Estado do Rio Grande do Sul, em 2026, tinha 29 anos e deixa seis filhos. Era natural de Patos, no Estado da Paraíba, de onde também era seu companheiro, Lazaro Tschoepke Pinto, também de 29 anos.

Ele é o principal suspeito do crime, câmeras de segurança flagram ele deixando o local, supostamente, logo após os fatos.

Ianca Diniz Soares foi encontrada com diversas perfurações, possivelmente por faca. A Brigada Militar precisou arrombar a porta para ter acesso à vítima, na residência localizada na Rua Padre Ritter, no bairro Campo do Meio, em São Francisco de Paula.

O crime deve ter acontecido entre meia noite e 1h do sábado (7). À reportagem de GZH, o delegado Vitor Fernando Boff disse que o casal havia assinado o divórcio na sexta, pouco antes do crime.

A delegada titular de São Francisco de Paula, disse, em nota à imprensa, que não há registro de boletim de ocorrência anterior nem de solicitação de Medidas Protetivas de Urgência envolvendo a vítima, porém, a imprensa da Paraíba já divulgou que Lazaro tem registros policiais em seu estado de origem.

A ausência de denúncias anteriores reforça um cenário recorrente em casos de feminicídio, nos quais a violência permanece invisível até atingir seu desfecho mais extremo.

Em 16 de janeiro, pelas suas redes sociais, Ianca republicou um post que dizia: “Ter o necessário, com paz no coração, é a verdadeira riqueza”.

Jornais da Paraíba noticiaram que a morte brutal de Ianca causou grande comoção entre familiares e amigos. Ela deixa seis filhos. O corpo será trasladado para Patos, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.