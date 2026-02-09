Novo Mundo a Vapor, na Serra Gaúcha, inicia vendas de ingressos e soft open para março

Inauguração oficial do parque, em Canela, está marcada para 10 de abril

O novo Parque Mundo a Vapor já tem datas definidas para abrir suas portas ao público. A venda on-line de ingressos começam hoje, o soft open está programado para 20 de março e a inauguração oficial em 10 de abril. Totalmente revitalizado, a atração na Serra Gaúcha, em Canela, terá 10 salas imersivas, tour guiado e tecnologia de ponta, sem perder o vínculo com a história de mais de três décadas que a consagrou no cenário do turismo da região.

“Cada decisão do projeto foi tomada com muito respeito à história do Mundo a Vapor. As atrações artesanais continuam sendo o coração do parque, mas agora elas ganham um palco tecnológico que vai ampliar a emoção do visitante”, adianta a CEO Lenise Urbani Travi.

A entrada passaporte para o Mundo a Vapor inicia em R$ 99,00. Demais valores de categorias de ingressos devem ser consultados no site www.mundoavapor.com.br. A comercialização na bilheteria física terá início no dia 20 de março, a partir do soft open.

Com proposta imersiva e multi sensorial, o novo Parque Mundo a Vapor promete ser uma das maiores entregas do turismo na Serra Gaúcha em 2026, após ser fechado para visitação em abril de 2024 por conta das obras do seu projeto de expansão. Com 3.544 m² de área total e capacidade para até 4,5 mil visitantes por dia, o novo complexo transformará o visitante em protagonista da experiência, unindo narrativa, tecnologia e cenografia em um percurso de aproximadamente 50 minutos.

“Antes, o visitante observava e, a partir de agora, ele vai participar e viver uma história do começo ou fim. A proposta é que cada pessoa se sinta dentro de uma narrativa, viajando no tempo por meio de cenários, sons, projeções e movimentos. Criamos um percurso que transforma curiosidade em encantamento”, finaliza Lenise.

Na reinauguração no dia 10 de abril também será comemorado os vindouros 35 anos do Parque Mundo a Vapor. “Quem já visitou o Mundo a Vapor vai reconhecer as atrações clássicas, mas vai se surpreender com tudo ao redor. É como reencontrar velhos amigos em um cenário completamente novo”, Diz Caren Urbani, a CMO do Parque.

Sobre o Mundo a Vapor

Os irmãos Omar e Benito Urbani foram os precursores do Mundo a Vapor. Os detalhes da trajetória da atração estão disponíveis nos vídeos disponíveis no youtube “Mini Documentário – A História do Parque Mundo a Vapor” (https://www.youtube.com/watch?v=1VeVkv3BjgY&t=732s) e Mundo a Vapor: Um Novo Capítulo – Parte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=j4bgfCSshTk)

Serviço

-Vendas on-line: a partir de hoje.

Ingressos www.mundoavapor.com.br

-Vendas bilheteria física: a partir de 20 de março (soft open)

Av. Don Luiz Guanella, 1247 – Bairro São José (Canela/RS)

-Reinauguração oficial e lançamento dos 35 anos do Parque: 10 de abril