Sicredi Pioneira abre inscrições para o Fundo Social 2026

Até o dia 6 de março, entidades da região podem solicitar recursos para projetos educacionais, culturais e de esporte inclusivo; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Fundo Social, programa da Sicredi Pioneira que visa ampliar o acesso à educação, à cultura e ao esporte inclusivo nos 21 municípios de sua área de atuação. A iniciativa, desenvolvida desde 2015, destina parte dos resultados financeiros da cooperativa para apoiar projetos sociais, fortalecendo ações que geram impacto direto nas comunidades da região. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de março, pelo site sicredipioneira.com.br/social-e-educacional/fundo-social.

Reconhecido como o programa de maior abrangência da Sicredi Pioneira, o Fundo Social já destinou mais de R$ 19,4 milhões desde a sua criação, viabilizando 2.537 projetos e impactando diretamente mais de 859 mil pessoas. Somente em 2025, foram 409 projetos contemplados, com investimento superior a R$ 4 milhões e mais de 125 mil pessoas beneficiadas. “O Fundo Social representa a materialização do cooperativismo em sua essência: pessoas cuidando de pessoas. Ele é a ponte que transforma recursos em oportunidades, sonhos em ações concretas e boas ideias em impacto real”, destaca a gerente de Atuação Social e Educacional, Alini Cossul Martinelli.

Podem participar entidades sem fins lucrativos (pessoa jurídica) associadas à Sicredi Pioneira até 31 de dezembro de 2025, com atuação nas áreas de educação, cultura ou esporte inclusivo, e que desenvolvam os projetos em um dos 21 municípios da área de ação da cooperativa. Cada entidade pode inscrever um único projeto, com valores de apoio que variam entre R$ 3 mil e R$ 15 mil, conforme critérios definidos em regulamento.

Entre as iniciativas que podem ser contempladas estão projetos educacionais, como ampliação do acervo de bibliotecas, formação de profissionais e atividades de preservação ao meio ambiente; projetos culturais, envolvendo música, dança, teatro e outras expressões artísticas; e projetos esportivos inclusivos, como bolsas em escolinhas, aquisição de materiais e contratação de instrutores. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da Sicredi Pioneira, através do link sicredipioneira.com.br/social-e-educacional/fundo-social. Para orientar as entidades interessadas, também estão previstos dois encontros online e abertos ao público, voltados ao esclarecimento de dúvidas sobre o regulamento. As reuniões ocorrem pela plataforma Microsoft Teams, no dia 11 de fevereiro, às 19h, e no dia 20 de fevereiro, às 8h30.

De acordo com Martinelli, a expectativa para esta edição é dar continuidade à trajetória de crescimento e impacto do programa. “A ideia é fortalecer ainda mais as entidades e potencializar projetos que atuem no presente, ajudando a construir um futuro melhor para as comunidades”, afirma.

Programa busca gerar impacto real

Mais do que apoiar a execução de atividades pontuais, o Fundo Social reforça, a cada edição, a importância do impacto social gerado por cada projeto. As entidades inscritas são estimuladas a refletir sobre a transformação que suas ações podem promover junto ao público atendido e à comunidade onde estão inseridas. “O verdadeiro valor de uma ação está na transformação que ela provoca. Mais do que executar atividades, é preciso compreender como cada iniciativa pode melhorar vidas, reduzir desigualdades e construir oportunidades duradouras. Quando os projetos são pensados a partir desse impacto social, ganham propósito, alcance e significado, tornando-se agentes reais de mudança e contribuindo para comunidades mais justas, humanas e cooperativas”, afirma Martinelli.

Segundo ela, ao longo dos anos, os projetos apoiados pelo programa têm promovido inclusão, fortalecido vínculos e ampliado o acesso à educação, à cultura e ao esporte inclusivo. “São iniciativas que nascem locais, mas cujos resultados se espalham, criando um ciclo positivo de cooperação, pertencimento e transformação coletiva. Para as entidades contempladas, é mais do que um apoio financeiro; é reconhecimento, confiança e a certeza de que não estão sozinhas na missão de transformar vidas e fortalecer a comunidade”, pontua.

Valor do Fundo Social 2026 será definido na Assembleia

O Fundo Social é resultado direto da participação dos associados, que definem, em Assembleia, o percentual que será destinado ao programa. É nesse momento que cada um contribui ativamente para ampliar o alcance das iniciativas sociais apoiadas pela cooperativa nos municípios da região. Em 2026, a Assembleia será realizada em formato totalmente digital, facilitando o acesso e ampliando a participação de pessoas de diferentes localidades, rotinas e gerações. A proposta é tornar o processo ainda mais próximo, simples e alinhado ao princípio de decisão coletiva.

O evento online será realizado no dia 5 de março, às 20h, com transmissão ao vivo pelo aplicativo que o associado utiliza no dia a dia, Sicredi ou Sicredi X. O acesso será diretamente pelo aplicativo, no caminho Menu > Assembleias. Para quem não puder acompanhar em tempo real, a votação permanecerá disponível até o dia 12 de março. Mais informações estão disponíveis em sicredipioneira.com.br/assembleias.

Sobre a Sicredi Pioneira: primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.