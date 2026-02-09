Últimas vagas para oficina online de escrita, de curta duração, em homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado

Santa Sede Canela está sempre inovando e, em seu oitavo ano, traz a inspiração para a criatividade na escrita de crônicas a partir de um tributo ao maior fotógrafo brasileiro, o mineiro Sebastião Salgado, falecido ano passado.

“Nosso oficina reúne pessoas de todas as idades, interessadas em socializar e se divertir em torno da escrita, da escuta, da imaginação. Realizamos outras três vezes esta modalidade chamada Mosaico, quando os alunos tiveram acesso a imagens clicadas por fotógrafos locais e criaram suas crônicas inspiradas nelas. Sempre temos textos muito diversos, pois a fotografia é uma arte viva, que registra um momento estático mas que permite muitas interpretações”, explica Fernando Gomes, professor da oficina desde 2019.

Serviço:

Oficina MOSAICO 2026 – tributo a Sebastião Salgado

5 encontros online nas terças-feiras

de 09 de fevereiro a 10 de março

das 19h às 20h45

O PROJETO

Nascida em 2010 em Poa e ganhadora do Prêmio Açorianos, a Santa Sede chegou a Canela em 2019 e já lançou 3 livros exclusivos, formando mais de 40 cronistas nestes anos. Em breve será lançada uma turma que homenageia Luís Fernando Veríssimo. Os textos terão como mote As Cobras – com autorização da família -, as tirinhas clássicas deste que foi um dos gigantes cronistas brasileiros, e que faria 90 anos em 2026.

Mais detalhes no www.oficinasantasede.com.br , pelo Instagram: @oficinasantasedecanela ou diretamente no whats 54 99192.6187 com Fernando.