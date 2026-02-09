Vacinar para prevenir: Canela inicia vacinação contra a dengue mesmo sem casos registrados



Canela começa nesta terça-feira, dia 10, a vacinação contra a dengue, reforçando a prevenção mesmo sem haver registro de casos da doença no município neste ano. A vacina estará disponível em todas as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Central, Canelinha, São Luiz, Leodoro de Azevedo e Santa Marta.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, o público-alvo da campanha são adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que apresenta maior taxa de hospitalizações e risco de complicações causadas pela dengue. A imunização é feita com duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

As salas de vacina funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h. Para receber a dose, os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável e apresentar documento de identidade e a Carteira de Vacinas.

Município segue sem casos de dengue

Apesar de Canela não registrar casos de dengue em 2026 e não possuir focos do mosquito Aedes aegypti no momento, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu à campanha nacional e iniciou a vacinação após o recebimento da remessa do imunizante no início desta semana.

Conforme dados do sistema da Secretaria Estadual da Saúde, em 2025 o município teve três casos de dengue, sendo um contraído em Canela e dois relacionados a infecção durante viagens para outras localidades.

Monitoramento e prevenção continuam

Além da vacinação, o trabalho de prevenção segue sendo realizado pela Vigilância Ambiental, que mantém o monitoramento constante em residências e áreas urbanas. A equipe faz a coleta de amostras sempre que identifica possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada.

Canela não registra focos do Aedes aegypti desde abril de 2024. Como reforço às ações, o município está implementando uma nova metodologia de monitoramento por meio de armadilhas chamadas ovitrampas.

“Estamos ampliando o controle com novas estratégias, mas a colaboração da população continua sendo fundamental”, destaca o coordenador da Vigilância Ambiental, Fábio Moura da Costa, que orienta os moradores a evitarem água acumulada em pneus, calhas, piscinas sem tratamento e outros recipientes.

Foto e Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Pelotas