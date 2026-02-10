Brigada Militar prende homem com 3kg de drogas em Canela

Uma ação da Força Tática da Brigada Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na prisão de um indivíduo por tráfico de drogas, na noite de segunda-feira, dia 09 de fevereiro de 2026.

A ocorrência iniciou após o recebimento de informações indicando que um veículo seria utilizado para o transporte de drogas entre municípios da região. Conforme as apurações, o automóvel se deslocaria para buscar entorpecentes destinados à distribuição local. Com base nas informações, a equipe policial visualizou o veículo e realizou a abordagem nas proximidades do Parque do Lago. Durante a revista veicular, os policiais localizaram uma expressiva quantidade de maconha, distribuída em tijolos e porções fracionadas, além de materiais comumente utilizados para o tráfico.

No total, foram apreendidos mais de 3 quilos da droga, além de balanças de precisão, plástico filme, faca, dinheiro em espécie e telefone celular de última geração. Todo o material indica prática de tráfico de entorpecentes e a preparação da droga para comercialização. O homem foi preso em flagrante, conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito.

A polícia judiciaria dará continuidade às investigações para apurar possíveis ligações com organizações criminosas e identificar outros envolvidos na rede de distribuição.