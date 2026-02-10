Coleta Seletiva: cronograma de recolhimento

Canela iniciou o ano estabelecendo um novo formato para a coleta de resíduos na cidade e no interior, passando a atender 100% dos domicílios do município com recolhimento direto na porta de cada cidadão, com a separação em material orgânico e reciclável. Para isso, o roteiro dos caminhões foi ampliado, aumentando a cobertura e a eficiência da operação, mas o setor de Coleta Seletiva da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo reforça o pedido para que a população colabore, respeitando o cronograma de recolhimento estabelecido.

Em função desse período de transição, o serviço ainda está passando por ajustes, por isso a importância de todos realizarem a separação dos resíduos em orgânicos e recicláveis, pois os materiais são recolhidos por caminhões diferentes.

Caso o cidadão observe alguma dificuldade relativa ao recolhimento, na cidade e no interior, a orientação é que encaminhe a demanda pelo telefone: (54) 9 9119-6412 ou pelo e-mail coletaseletiva@canela.rs.gov.br.

Confira abaixo os roteiros seguidos para a coleta de resíduos:



ZONA URBANA

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS

Setor 1

Bairros: Sequoias, Sesi, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 2

Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 3

Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa

Segundas, quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 4

Bairros: Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro

Segundas, quartas e sextas – manhã.

Setor 5

Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial

Terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

Setor 6

Bairros: Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha

Terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

Setor 7

Bairros: Alpes Verdes, Palace Hotel, Quinta da Serra, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo

Terças, quintas-feiras e aos sábados – manhã.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Setor 1

Bairros: Sequoias, SESI, Eugênio Ferreira, São Lucas e Jardim Mariana

Terças e quintas-feiras – manhã.

Setor 2

Bairros: Hortênsias, São José, Santa Marta, Vila Dante, Reserva e Laje

Terças e quintas-feiras – manhã.

Setor 3

Bairros: Caracol, Pinheiro Grosso, Suíça, Vila Suzana e Luiza Corrêa

Terças e quintas-feiras – tarde.

Setor 4

Bairros: Celulose, Vila Boeira, Serrano e Centro

Terças e quintas-feiras – manhã.

Setor 5

Bairros: Rancho Jane, Saiqui, Jardim das Fontes, São Rafael e Distrito Industrial

Quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 6

Bairros: Caçador, Ulisses de Abreu, São Luiz, Bom Jesus e Canelinha

Quartas e sextas-feiras – tarde.

Setor 7

Bairros: Alpes Verdes, Quinta da Serra, Palace Hotel, Santa Terezinha, Maggi e Leodoro de Azevedo

Quartas e sextas-feiras – manhã.

Setor 8

Coleta extra – Centro (Rua João Pessoa, Rua Batista Luzardo, Rua Martinho Lutero, Av. Júlio de Castilhos, Rua Prefeito João Alfredo, Rua Danton Corrêa da Silva, Av. Osvaldo Aranha, Rua Serafim Dias, Rua Baden Powell, Rua Melvin Jones, Rua Felisberto Soares, Rua Dona Carlinda, Rua Borges de Medeiros, Praça da Matriz, Rua Coronel Diniz, Rua Visconde de Mauá, Rua Ignácio Saturnino de Moraes, Av. do Lago, Rua Padre Cacique, Rua Pedro Oscar Sellbach, Rua Tio Elias e Rua Augusto Pestana).

Sábado – manhã.

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS – ZONA RURAL

Roteiro Norte

Localidades: Esteinho, Limeira, Lajeana, Banhado Grande, Tubiana e Caçador

1º sábado do mês.

Roteiro Sudeste

Localidades: Morro Calçado, Linha São Paulo, Monjolo, Bugres, Rancho Grande e Canastra

2º sábado do mês.

Roteiro Sudoeste

Localidades: Linha São João, Amoreiras, Chapadão, Morro Alegre, Quilombo e Passo do Louro

Último sábado do mês.

Foto: Divulgação