Encontro da Abrasel Hortênsias reúne secretários de Turismo e reforça a gastronomia como força indutora do turismo

O Encontro Mensal de Associados da Abrasel Hortênsias, que ocorreu nesta terça-feira (10), no Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela, reuniu os quatro secretários de Turismo da Região das Hortênsias. Com mediação de Gregório Nardini, CEO da Planne, o debate contou com a participação dos secretários Ricardo Bertolucci, Gramado, Athos Cunha, Canela, Rodrigo Sangali, Nova Petrópolis, e Rafael Castello Costa, São Francisco de Paula. O encontro teve como foco os desafios e oportunidades do setor gastronômico como um dos principais motores do turismo regional.

O presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, abriu os trabalhos reforçando o papel estratégico do setor. “A gastronomia é um dos pilares indutores do turismo na nossa região. O diálogo com o poder público e o alinhamento regional são essenciais para transformar crescimento em desenvolvimento sustentável”, destaca.

Para o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci, a gastronomia é um fator decisivo na escolha do destino. Segundo ele, dados do Observatório do Turismo indicam que cerca de 50% dos visitantes apontam a gastronomia como um dos aspectos que motivam a visita a Gramado. “A gastronomia é um dos fatores mais citados pelos turistas e um dos fatores para trabalharmos em 2026”, destacou.

O secretário de São Francisco de Paula, Rafael Costa, chamou atenção para o crescimento acelerado da oferta gastronômica no município e os desafios que acompanham esse avanço. “São mais de 20 novos restaurantes e o turismo é hoje a economia que mais cresce no município. O desafio está em como preencher essas cadeiras. Precisamos planejar para que os investidores sejam felizes”, afirmou. Rafael também apontou três prioridades: planejamento estruturado, qualificação da mão de obra e ativação de fluxo turístico, lembrando que 76% do público que visita São Chico é gaúcho.

Já o secretário de Turismo de Nova Petrópolis, Rodrigo Sangali, enalteceu a necessidade de definição de responsabilidades entre iniciativa privada e setor público. “O maior desafio é reduzir a dependência do poder público. A secretaria promove o destino, mas quem precisa inovar, criar produtos e qualificar experiências é o trade. É fundamental que o empresariado entenda essa divisão”, pontuou.

O secretário de Canela, Athos Cunha, ressaltou a evolução do setor ao longo das últimas décadas e a importância de pensar a região de forma integrada. “Há 20 anos tínhamos poucas opções e hoje vivemos uma franca expansão. O desafio é planejar a região como destino Serra Gaúcha, focando cada vez mais na experiência”, disse. Athos adiantou que o Canela trabalha para ampliar e criar novos eventos até 2026, integrando cada vez mais experiências gastronômicas à programação.

O próximo Encontro de Associados da Abrasel Hortênsias ocorre em 10 de março, no Espaço Sicredi São Pedro, em Gramado, e terá como pauta a Reforma Tributária & Recuperação de Créditos Tributários para Restaurantes.