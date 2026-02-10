Escolas municipais de educação infantil de Canela retornam às aulas nesta terça-feira



O material escolar organizado na mochila, a ansiedade para rever os coleguinhas e a expectativa por um novo ano letivo fazem desta terça-feira, dia 10, uma data especial: a volta às aulas nas escolas municipais de educação infantil de Canela. Em preparação para esse retorno, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, promoveu uma série de melhorias, como a pintura dos prédios e a revisão das instalações elétricas – sempre com o cuidado de deixar os espaços escolares prontos para receber os pequenos estudantes.

Logo cedo pela manhã, na Escola Ítala Reis, no Centro, o movimento intenso de famílias chegando com as crianças já denunciava que as aulas estavam voltando. O educandário atende 132 crianças, de zero a 5 anos de idade.

Também retornam nesta terça-feira às escolas Alice Wortmann, no bairro São Luiz; Cora Cunha Viana, no Centro; Diva Pedroso Cunha, no Eugênio Ferreira; Eva Alzira Bianchi, no Jardim das Fontes; Selma Port Hermann, no São Lucas; Sylvio Hoffmann, no Leodoro Azevedo; e Serafina Seibt, no São José.

A rede municipal de educação infantil de Canela atende a cerca de 3 mil crianças, divididas em turmas de berçário, maternal e pré-escola.



Inscrições para a educação infantil

O Município está recebendo inscrições para a lista de espera das escolas de educação infantil. Pais e ou responsáveis pelas crianças devem acessar o site da Prefeitura, clicar na aba “Lista de Espera Educação Infantil” e depois em “Clique para inscrever um candidato em uma lista de espera”. A Secretaria de Educação reforça a importância de fornecer número de telefone ativo, pois será através dele que será feito o contato para verificar o interesse na vaga.

Mais informações sobre inscrições e matrículas podem ser conferidas pelo telefone (54) 3282-5150 ou diretamente na secretaria, na rua Rua Borges de Medeiros, 926, Centro de Canela.

Escolas de ensino fundamental retornam dia 19

Na próxima semana, será a vez das escolas de ensino fundamental do município retornarem às aulas. Os alunos voltam no dia 19, quinta-feira, após o feriado prolongado de Carnaval.

Para recepcionar os estudantes, as escolas estão recebendo obras desde o início deste ano. Pintura da parte interna e externa dos prédios, instalação de cercamento, pisos em PVS e de portão novo, troca de portas e janelas, e a conclusão de passarela coberta são algumas das melhorias efetuadas pelo setor de Manutenção da Secretaria de Educação para este ano letivo. Ao longo de 2026, mais obras devem ocorrer para qualificar ainda mais a estrutura dos educandários.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela