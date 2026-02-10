Planta oficializa a identidade arquitetônica de Gramado no lançamento da Cartilha de Estilo

Um momento histórico para a preservação e valorização da identidade visual de Gramado foi oficializado na tarde de ontem, 9 de fevereiro, com o estabelecimento de diretrizes que reforçam e mantêm as características que fazem da cidade uma referência nacional por sua paisagem urbana singular.

O evento, que contou com a presença de autoridades, profissionais do setor, entidades parceiras e imprensa, celebrou a iniciativa entre a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas de Gramado e a Planta – Entidade

para o Desenvolvimento Imobiliário Sustentável da Serra Gaúcha.

Segundo o prefeito Nestor Tissot, é um momento de muita alegria para todos, pois chegar com um material palpável para os empreendedores, representa a maturidade que estamos tendo em relação a arquitetura da cidade, entendendo os elementos que preservam e mantêm a paisagem visual do destino daqui pra frente.

“Gramado tem uma identidade única, um DNA ímpar que vem sendo construído há muitos anos, e se tornou uma marca do destino, e nosso papel é preservar e dar continuidade a essa essência”, enfatizou Rafael Bazzan Barros, secretário de planejamento.

A cartilha traz os oito elementos que representam o estilo da cidade: telhados, beirais, terça do telhado, oitões, gaiutas ou mansardas, revestimentos, sacadas – balcões e flores, e paleta de cores. A presença de lideranças públicas e profissionais da área reforçou a importância do documento como instrumento de orientação para o crescimento sustentável e harmônico do município, permitindo que novas construções agreguem valor à paisagem e à cultura local.

O presidente da Planta, Bernardo Tomazelli, destacou que a iniciativa representa uma contribuição concreta para o futuro da cidade, no papel de guia para que o desenvolvimento continue acontecendo de forma organizada, fortalecendo o compromisso de Gramado com o planejamento urbano qualificado.

O material já está disponível com o link no site da planta https://plantaserragaucha.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Cartilha_digital_.pdf e mais informações na secretaria de planejamento de Gramado.