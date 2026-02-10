PM de folga reage a assalto contra idosos, baleia suspeito e impede roubo em Canela

Um assalto à mão armada mobilizou forças de segurança na manhã desta terça-feira (10), em Canela. A ação criminosa ocorreu por volta das 6h, no bairro Eugênio Ferreira, quando dois homens encapuzados invadiram a residência de um casal de idosos e anunciaram o roubo.

Conforme apurado pela reportagem, um dos suspeitos utilizava roupas camufladas, simulando uniforme das forças armadas, o que reforçou a intimidação durante a invasão. As vítimas chegaram a ser agredidas com coronhadas, aumentando a gravidade da ocorrência.

O desfecho da ação mudou quando uma das vítimas conseguiu fugir pelos fundos da casa e pedir socorro. Um vizinho, policial militar da Patrulha Ambiental, que estava de folga, ouviu o pedido e decidiu intervir imediatamente.

Ao confrontar a dupla, o policial efetuou disparos e atingiu um dos assaltantes, interrompendo o crime ainda no interior da residência, fazendo com que se rendessem. Logo em seguida, guarnições da Brigada Militar chegaram ao local e realizaram a prisão dos dois suspeitos.

Nenhum valor chegou a ser levado da casa, graças à rápida reação e ao acionamento imediato da polícia.

A Folha apurou que os dois homens são de fora de Canela, mas, até o momento, não há confirmação sobre o motivo da escolha da residência como alvo do assalto.

Após o atendimento da ocorrência, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gramado, onde permanecem à disposição da Justiça.

A reportagem da Folha segue acompanhando o caso.