Vereadora Grazi denuncia falta de poda em vias públicas e alerta sobre notificações da RGE

A vereadora Grazi Hoffmann do PDT manifestou indignação após moradores do município receberem notificações extrajudiciais da RGE, exigindo a poda de vegetação que estaria atingindo a rede elétrica. A parlamentar ressaltou que não há questionamento quanto à responsabilidade dos moradores pela poda dentro dos seus próprios terrenos, mas alertou que a situação se tornou insustentável devido à falta de manutenção da vegetação em vias públicas.

Segundo Grazi, árvores localizadas em áreas públicas não recebem poda há anos e estão atingindo diretamente a rede elétrica, causando quedas frequentes de energia e prejuízos constantes à população. Mesmo assim, a concessionária estaria responsabilizando moradores pelo problema.

“O que está acontecendo hoje é consequência direta da falta de poda em via pública. A responsabilidade é da RGE, que não vem realizando a manutenção necessária”, afirmou a vereadora.

Grazi destacou que a situação ultrapassou todos os limites e que os transtornos causados pelas quedas constantes de energia afetam diretamente o dia a dia das famílias, com prejuízos materiais e insegurança.

Diante da gravidade do caso, a vereadora informou que já tem uma reunião agendada com o promotor no Ministério Público para tratar do assunto e buscar uma solução que responsabilize a concessionária e garanta a manutenção adequada da vegetação em áreas públicas.

Ao finalizar, Grazi também alertou para o risco envolvido na poda de árvores próximas à rede elétrica energizada, ressaltando que se trata de uma atividade perigosa, que não pode ser exigida dos moradores sem o devido desligamento da rede e sem condições técnicas adequadas, colocando vidas em risco.