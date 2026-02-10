Vivência gratuita apresenta o flamenco ao público em Canela

O público de Canela terá a oportunidade de conhecer de perto a dança flamenca em uma vivência cultural gratuita promovida por Carmen Pretto. A atividade acontece na terça-feira, dia 24 de fevereiro, às 18h30, no Gazebo Cultural, localizado na Rua Dom Pedro II, 466, no Centro da cidade.

A proposta é uma aula aberta, com duração aproximada de uma hora, voltada a pessoas de todas as idades. A vivência busca proporcionar um contato com a expressão da Dança Espanhola, abordando aspectos da história do flamenco, além do baile, da música e do canto, elementos fundamentais dessa manifestação cultural.

A atividade é totalmente gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99959-2407.

A arte de divulgação é assinada por Sofia Lilith, com fotografia de Eddy Castro.