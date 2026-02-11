Canela avança na organização do 1º Campeonato Municipal de Jiu-Jitsu

O jiu-jitsu canelense vive um momento importante de organização e fortalecimento. Na terça-feira, 10 de fevereiro, foi realizado o primeiro encontro com representantes de escolas da modalidade no município, marcando o início da preparação para o 1º Campeonato Municipal de Jiu-Jitsu, previsto para acontecer no mês de maio.

A reunião foi considerada positiva pelos participantes e serviu para alinhar ideias, iniciar a construção do formato da competição e aproximar as equipes que atuam na cidade.

Objetivo é fortalecer a modalidade

A iniciativa busca ampliar o espaço do jiu-jitsu no calendário esportivo municipal e consolidar a prática como ferramenta de formação social.

Entre os principais objetivos do campeonato estão:

• promover a modalidade no município

• incentivar novos praticantes

• fortalecer a integração entre as equipes

• valorizar o esporte como instrumento de saúde, educação e qualidade de vida

O encontro representa um passo importante para a criação de uma competição oficial da modalidade em Canela, reforçando o crescimento das artes marciais na cidade e ampliando as oportunidades para atletas locais.