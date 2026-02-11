Definidos os grupos da Super Copa Gramado de Futsal 2026

A Super Copa Gramado de Futsal 2026 já começa a ganhar forma e promete, mais uma vez, transformar a Região das Hortênsias no centro das atenções do futsal brasileiro. Foram definidos os grupos da competição, consolidada como a mais charmosa e prestigiada pré-temporada da modalidade no país, reunindo algumas das principais equipes do Brasil em uma semana de grandes confrontos, público expressivo e ampla visibilidade nacional.



O sorteio dos grupos contou com a presença dos diretores executivos dos clubes participantes, além da organização do evento e da coordenação técnica da Liga Gaúcha de Futsal, reforçando o caráter profissional e a credibilidade da competição, que a cada edição se fortalece no calendário esportivo nacional.



Reconhecida por abrir a temporada do futsal brasileiro em alto nível, a Super Copa Gramado se tornou referência não apenas pelo aspecto técnico, mas também pela capacidade de integrar esporte, turismo e desenvolvimento econômico, movimentando hotéis, restaurantes, comércio e serviços da cidade, além de projetar o nome de Gramado para todo o país por meio de transmissões ao vivo e cobertura da imprensa.



As nove equipes participantes foram distribuídas em três grupos:

* Grupo A

– Corinthians, ACBF e Praia Clube.



* Grupo B

– Atlântico de Erechim, Cascavel e Minas Tênis Clube.



* Grupo C

– Campo Mourão, Vasco da Gama e Magnus.



* A fase classificatória será disputada entre quinta-feira (5/3) e sábado (7/3), com confrontos dentro de cada grupo.

REGULAMENTO

Após a primeira fase, a classificação geral definirá os confrontos do mata-mata. Do 1º ao 7º colocado avançam diretamente às quartas de final. A 8ª vaga será decidida em uma repescagem eliminatória, envolvendo o 8º e o 9º colocados da classificação geral, mantendo o equilíbrio e a competitividade até os últimos jogos da fase inicial.



Tabela de jogos – Primeira fase



Quinta-feira (05/03)

16h – Corinthians x ACBF

18h – Atlântico de Erechim x Cascavel

20h – Campo Mourão x Vasco da Gama



Sexta-feira (06/03)

17h – Atlântico de Erechim x Minas Tênis Clube

19h – Campo Mourão x Vasco da Gama

21h – Corinthians x Praia Clube



Sábado (07/03)

16h – Magnus x Vasco da Gama

18h – ACBF x Praia Clube

20h – Cascavel x Minas Tênis Clube



Fases decisivas



Domingo (08/03)

11h – Repescagem



Segunda-feira (09/03)

14h – Quartas de final (3º x 6º)

16h – Quartas de final (4º x 5º)

19h – Quartas de final (2º x 7º)

21h – Quartas de final (1º x vencedor da repescagem)



Quarta-feira (11/03)

19h – Semifinal 1

20h – Semifinal 2



Sexta-feira (13/03)

20h – Final