Inscrições abertas para a 4ª edição do Campeonato As Gurias de Voleibol em Canela

O voleibol feminino de Canela já começa a se movimentar para mais uma temporada. Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Campeonato As Gurias, competição que vem se consolidando como uma das principais do calendário esportivo feminino do município.

A primeira reunião oficial da organização foi realizada na segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, quando foram iniciadas as definições de datas, regulamento e formato de disputa da competição.

O campeonato é organizado pelo As Gurias Voleibol, em parceria com a Liga Canelense, contando com o apoio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL).

Período de inscrições

As equipes interessadas poderão se inscrever de 10 de fevereiro até 10 de março de 2026. Ainda haverá uma nova reunião com as equipes participantes para ajustes finais antes do início da competição.

Para efetivar a inscrição, os responsáveis devem retirar o boleto e realizar o pagamento diretamente na Prefeitura de Canela. Após a confirmação do pagamento, é necessário entrar em contato com Roberto, do DMEL, pelo telefone (54) 99907-1838 para retirada da ficha de inscrição dos atletas.

Mais informações também podem ser obtidas com Vitória Fauth, pelo telefone (54) 99917-4582.

A expectativa é de mais uma edição marcada por jogos competitivos, integração entre as equipes e fortalecimento do voleibol feminino no município. A organização reforça o convite para que novas equipes participem e façam parte do campeonato.