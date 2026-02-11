Município define funcionamento das repartições durante o Carnaval

A Prefeitura de Canela informa que, nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira), o expediente nas repartições públicas municipais estará suspenso em razão do feriado estendido de Carnaval. O atendimento ao público no Paço Municipal será retomado na quarta-feira, dia 18, a partir do meio-dia, com expediente até as 18 horas.
Os serviços essenciais seguem mantidos normalmente durante o período. O Hospital de Caridade de Canela atende casos de urgência e emergência, o recolhimento de resíduos ocorre regularmente, assim como o atendimento na Central de Informações Turísticas e o funcionamento dos parques públicos.
O feriado prolongado de Carnaval está previsto no Decreto nº 11.035, publicado no final de janeiro. O documento também estabelece a recuperação do expediente do dia 16 no sábado, 21 de fevereiro, em turno único.
Pontos facultativos em 2026
O Decreto nº 11.035 definiu ainda as datas de suspensão do expediente em 2026, antecedendo ou dando continuidade a feriados municipais, estaduais ou nacionais. A recuperação dessas datas ocorre em sábados previamente definidos, em turno único, das 7h às 13h.
Confira o calendário:
16 de fevereiro (segunda-feira) – prolongamento do feriado de Carnaval | Recuperação em 21 de fevereiro;
20 de abril (segunda-feira) – antecede o Dia de Tiradentes | Recuperação em 25 de abril;
15 de maio (sexta-feira) – estende o feriado do Dia da Ascensão do Senhor | Recuperação em 30 de maio;
25 de maio (segunda-feira) – antecede o Dia de Nossa Senhora de Caravaggio | Recuperação em 12 de setembro;
5 de junho (sexta-feira) – prolongamento do Dia de Corpus Christi | Recuperação em 17 de outubro.
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela
Foto: Júlio Dias/Prefeitura de Canela