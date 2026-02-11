Município define funcionamento das repartições durante o Carnaval

A Prefeitura de Canela informa que, nos dias 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira), o expediente nas repartições públicas municipais estará suspenso em razão do feriado estendido de Carnaval. O atendimento ao público no Paço Municipal será retomado na quarta-feira, dia 18, a partir do meio-dia, com expediente até as 18 horas.

Os serviços essenciais seguem mantidos normalmente durante o período. O Hospital de Caridade de Canela atende casos de urgência e emergência, o recolhimento de resíduos ocorre regularmente, assim como o atendimento na Central de Informações Turísticas e o funcionamento dos parques públicos.

O feriado prolongado de Carnaval está previsto no Decreto nº 11.035, publicado no final de janeiro. O documento também estabelece a recuperação do expediente do dia 16 no sábado, 21 de fevereiro, em turno único.

Pontos facultativos em 2026

O Decreto nº 11.035 definiu ainda as datas de suspensão do expediente em 2026, antecedendo ou dando continuidade a feriados municipais, estaduais ou nacionais. A recuperação dessas datas ocorre em sábados previamente definidos, em turno único, das 7h às 13h.

Confira o calendário:

16 de fevereiro (segunda-feira) – prolongamento do feriado de Carnaval | Recuperação em 21 de fevereiro;

20 de abril (segunda-feira) – antecede o Dia de Tiradentes | Recuperação em 25 de abril;

15 de maio (sexta-feira) – estende o feriado do Dia da Ascensão do Senhor | Recuperação em 30 de maio;

25 de maio (segunda-feira) – antecede o Dia de Nossa Senhora de Caravaggio | Recuperação em 12 de setembro;

5 de junho (sexta-feira) – prolongamento do Dia de Corpus Christi | Recuperação em 17 de outubro.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Júlio Dias/Prefeitura de Canela