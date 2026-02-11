PRF e Brigada Militar apreendem mais de 10 quilos de cocaína na RS-453

Droga estava escondida nas portas de um carro com placas de Joinville e renderia mais de 10 mil porções na Serra Gaúcha

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) resultou na apreensão de 10,5 quilos de cloridrato de cocaína na manhã desta quarta-feira (11), na RS-453, em São Francisco de Paula.

A droga era transportada em um Nissan Sentra com placas de Joinville (SC). O veículo foi interceptado após análise de risco realizada pelas equipes, que indicou a necessidade de fiscalização. Durante a abordagem e vistoria, os policiais localizaram tabletes do entorpecente escondidos atrás dos forros das portas do automóvel.

Conforme estimativa das autoridades, após mistura e fracionamento, a carga poderia render mais de 10 mil porções. A suspeita é de que a droga seria distribuída em municípios da Serra Gaúcha.

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um deles, de 34 anos, natural de Itajaí (SC), possui antecedentes por lesão corporal e ameaça. O outro, de 25 anos, de Joinville (SC), já tinha registro por estelionato e posse de drogas.

Os detidos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à polícia judiciária em São Francisco de Paula.