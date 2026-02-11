Secretaria de Educação promove encontro de alinhamento com as equipes gestoras das escolas municipais



O ano letivo 2026 está começando em Canela e, para alinhar procedimentos e traçar as diretrizes para a retomada das aulas, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer realizou nesta quarta-feira, dia 11, uma reunião com as equipes gestoras das oito escolas infantis, das 14 escolas de ensino fundamental, do Centro de Atenção e Desenvolvimento Integral ao Estudante (Cadie) e da Escola Especial Rodolfo Schlieper. O encontro ocorreu pela manhã, no Espaço Sicredi da rua João Pessoa.

No encontro com os diretores, vice-diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos, o prefeito em exercício e secretário de Educação, Gilberto Tegner, destacou a importância das equipes assumirem uma posição agregadora, para que toda a comunidade escolar se sinta inserida na rotina e participe do dia a dia dos educandários. “Vamos trabalhar para atender com qualidade os nossos alunos, professores, famílias e toda a comunidade, e para isso contamos com o empenho de vocês, para oferecer ambientes saudáveis”, afirmou.

O secretário adjunto Evandro Nunes também ressaltou que a pasta está sempre disponível para ouvir, acolher e buscar soluções para as demandas encaminhadas pelas escolas. “Vamos atuar com comprometimento e ética para garantir a saúde nas relações no ambiente escolar. A alegria, a harmonia e a empatia serão as palavras-chave para que alcancemos resultados e tenhamos a continuidade e a consolidação da aprendizagem”, disse.

Retorno das aulas

As aulas na rede municipal de educação infantil de Canela retornaram nessa terça-feira, dia 10. Já as escolas de ensino fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam no dia 19, quinta-feira da próxima semana, após o feriado prolongado de Carnaval. Mais de 6 mil estudantes devem retornar aos educandários até o final deste mês.

A Secretaria de Educação está organizando um evento de acolhida às equipes das escolas para o início do ano letivo. A data e o local serão divulgados nos próximos dias.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Júlio Dias/Prefeitura de Canela