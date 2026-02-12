2º Pet Week: desfile de Carnaval e Bloco Me Adote reforçam campanha de adoção em Canela

O Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), da Prefeitura de Canela, realiza neste sábado, dia 14, o 2º Pet Week, com um desfile especial de fantasias de Carnaval. A ação acontece a partir das 15h30, na Praça João Corrêa, e tem como principal objetivo incentivar a adoção responsável dos cães e gatos acolhidos pela instituição.

Com muita criatividade e espírito carnavalesco, os animais estarão caracterizados para encantar o público e dar ainda mais visibilidade à causa. A comunidade está convidada a prestigiar o evento e integrar o Bloco Me Adote, fortalecendo a corrente de amor e cuidado com os pets.

“Nossos cães e gatos estarão fantasiados e toda a comunidade é convidada a participar do bloco, celebrando o Carnaval e, ao mesmo tempo, apoiando a adoção responsável”, destaca a coordenadora do Cempra, Ione Couto.

As fantasias e acessórios utilizados durante o Pet Week e no desfile do Bloco Me Adote contam com o patrocínio da empresa Império Tecidos. Além disso, os filhotes adotados na ocasião receberão uma nova roupinha quando crescerem, mediante retirada na loja pelo tutor.

Adote um “aumigo”

Atualmente, o Cempra abriga dois gatos e 110 cães, todos aptos para adoção e à espera de um novo lar. Os interessados em conhecer os animais podem entrar em contato pelo telefone (54) 3282-5148 ou pelo WhatsApp (54) 9 9903-3293, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.

Foto: Júlio Dias/Prefeitura de Canela