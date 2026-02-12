Canela investe no transporte de pacientes e adquire nova van para a Secretaria de Saúde

A frota de veículos que realiza o transporte de pacientes de Canela para tratamento em outras cidades da região, ganhou um importante reforço nesta semana, com a entrega de uma nova van para a Secretaria de Saúde. O veículo, adquirido com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Bibo Nunes e contrapartida do Município, possui dez lugares e acessibilidade para transportar pessoas em cadeiras de rodas. O prefeito Gilberto Cezar fez a entrega oficial nesta quinta-feira, dia 12, ao secretário Jean Spall, e comemorou a chegada de um coletivo mais moderno e equipado para atender com mais conforto a comunidade canelense.

De acordo com o prefeito, o investimento na aquisição do veículo tipo micro-ônibus, ano 2026, reforça o compromisso da administração municipal com a qualidade, a eficiência e o cuidado com as pessoas. “É uma grande conquista para a Saúde de Canela, para que possamos transportar os nossos pacientes com mais conforto. Vamos seguir trabalhando para que aquisições como essa se tornem rotina, pois a população merece!”, afirmou Gilberto Cezar na entrega das chaves ao coordenador do setor de Transportes da Saúde, Marcelo Souza.

A nova van será utilizada no deslocamento de pessoas para realizar tratamentos, exames ou que precisam comparecer a consultas com especialistas em outras cidades em que Canela tem serviço contratualizado. O veículo tem capacidade para dez passageiros, acessibilidade com rampa e espaço para até duas cadeiras de rodas, além de TV 21 polegadas, climatização e porta acionada por controle remoto.

O secretário de Saúde, Jean Spall, destaca que a aquisição de mais essa van irá agilizar o agendamento de viagens para os pacientes de Canela. “No ano passado, o município realizou mais de 23 mil atendimentos, com mais segurança e dignidade para a nossa população”, destaca.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Júlio Dias/Prefeitura de Canela