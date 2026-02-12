EDITAL DAS SÚMULAS DE LICITAÇÃO – 12/02/2026

O Prefeito Municipal de Canela/RS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 – Registro de Preço para aquisição de materiais de sinalização viária (tinta e solvente).



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026 – Contratação de empresa para prestação de serviços de pré-produção, produção, e pós-produção para a realização integrada do evento PÁSCOA EM CANELA 2026, previsto para ocorrer entre os dias 21 de março a 19 de abril de 2026, na Praça João Corrêa e demais espaços do centro da cidade.



EDITAL DE 1ª ALTERAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2025 – Chamamento público para credenciamento de empresas para a prestação de serviços funerários, destinados ao atendimento da população do município.



EDITAL DE 2ª ALTERAÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025 – Credenciamento para a obtenção de recursos financeiros para o evento PÁSCOA EM CANELA 2026, a realizar-se de 14 de março a 12 de abril de 2026.



EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 14/2025 – Chamamento público para credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços odontológicos (cirurgia oral menor, endodontia, prótese dentária e radiografia panorâmica).



EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026 – Credenciamento para a obtenção de recursos financeiros para o evento TEMPORADA DE INVERNO DE CANELA 2026, a realizar-se de 20 de junho a 9 de agosto de 2026.



REVOGAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026 – Registro de Preço para prestação dos serviços de vigia (CBO 5174-20) atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SMEEL) e Secretarias participantes.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282-5100 / 3282-5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 13 de Fevereiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal



Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.