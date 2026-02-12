EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO 01/2026

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito público interno, com sede nesta cidade, sito à Rua Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTIFICA os contribuintes que não foram localizados nos endereços cadastrados nesta municipalidade, de que eles, a contar da data da publicação do presente EDITAL, dispõem de 15 (quinze) dias para quitar, parcelar ou impugnar administrativamente os créditos, conforme legislação vigente.

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA promoverá a Inscrição em Dívida Ativa.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa situação está disponível na Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, no DAT (Departamento de Arrecadação e Tributação).



Canela/RS, 13 de Fevereiro de 2026



Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito



José Carlos Doncatto

Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico



