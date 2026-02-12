Garfo/Mercenários e Vó Eli/Suprema garantem vaga na semi do Futebol Sete de Canela

Jogos desta quinta definem os confrontos. Folha transmite ao vivo

Dois jogos abriram as disputas das quartas de finais do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela, na noite desta quarta (11), no Campo Altemir Chaves de Oliveira (Celulose).

A equipe de melhor campanha da primeira fase, a AAJA, foi derrotada pelo Garfo & Bombacha/Mercenários, em jogo de poucas chances e muita marcação, com gol de Rodrigo Rech no final da primeira etapa, dando números finais a partida e garantindo a classificação.

No segundo jogo, o atual campeão, Abelhudos, encarou o Vó Eli/Suprema. Maneco, de cabeça, abriu o placar para o Abelhudos, na primeira etapa. No segundo tempo, Pinça empatou a partida e momentos depois, Hélio marca do meio de campo, no reinício da partida.

Faltando poucos segundos para o encerramento do jogo Anderson empata novamente em jogada de lateral alçada para área. Final, 2 x 2 e pênaltis.

Maneco, desperdiçou para o Abelhudos, acertando a trave, e o Vó Eli/Suprema converteu suas cinco cobranças colocando a equipe na semifinal.

Hoje (12), quinta-feira, MB Sports x União Rancho Grande e Los Amigos x Amigos do Lake, duelam para definir as duas vagas restantes para a semifinal.

Os jogos têm início às 19h30min, com transmissão ao vivo do Portal da Folha pelo YouTube: https://youtube.com/live/YynGD4giOF8

O esporte da Folha tem o apoio de:

• CÍRCULO SAÚDE – @circulosaude

• TEKSUL – @teksul_industria_maquinas

• ABO / AdylNet – @abosolucoes

• PREFEITURA DE CANELA – @prefcanela

• ÁGUA HORTÊNSIAS – @aguahortensias

• HANEL MADEIRAS TRATADAS – @hanel.madeirastratadas