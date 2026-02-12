Torneio de Pênaltis em Dupla abre o calendário esportivo de 2026 em Canela

O calendário esportivo de Canela começa oficialmente em março com a realização de mais uma edição do tradicional Torneio de Pênaltis em Dupla, evento que reúne esporte, integração e solidariedade.

A competição está marcada para o dia 7 de março, no Parque do Lago, e promete abrir a temporada com disputas equilibradas e clima de confraternização entre os participantes.

Inscrições abertas em fevereiro

As inscrições poderão ser feitas de 12 de fevereiro até 2 de março, diretamente no Departamento Municipal de Esporte e Lazer, localizado no Campo da Celulose, na Rua Patrício Zini Sobrinho, nº 441, bairro Celulose.

O valor da inscrição será solidário: cada dupla deverá doar 10 quilos de alimentos não perecíveis, que posteriormente serão destinados a ações sociais.

Interessados podem obter mais informações pelo telefone (54) 99907-1838.

A organização convida a comunidade a montar sua dupla e participar da abertura oficial da temporada esportiva, em um evento que já se tornou tradição no município.