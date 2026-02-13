Bota-Fora 2026: confira o cronograma de descarte de materiais inservíveis em Canela

No ano passado, a Prefeitura de Canela lançou uma nova modalidade de recolhimento de resíduos volumosos e eletrônicos para facilitar o descarte pela população. A ação de Bota-Fora foi realizada em diversas localidades, iniciando pelos bairros com maior volume de lixo descartado irregularmente nas vias. Com resultados positivos, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com o apoio da pasta de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, dará continuidade em 2026, por isso desenvolveu um cronograma para melhor organização dos moradores das regiões que serão atendidas. Os recolhimentos vão acontecer uma vez ao mês, aos sábados, iniciando pelo Centro no dia 21 de fevereiro.

Até dezembro, o Bota-Fora atenderá nove bairros de Canela e uma população estimada em mais de 25 mil habitantes. Poderão ser descartados na rua, em frente às casas, no dia da coleta, itens como móveis (sofás, armários, camas e colchões) e eletrônicos (computadores e seus periféricos, televisão, rádios, entre outros).

A Secretaria de Meio Ambiente esclarece que não há mais recolhimento de resíduos volumosos por agendamento. A coleta desses materiais será feita agora por meio da ação de Bota-Fora, facilitando o acesso da população que poderá descartar os itens inservíveis na porta de casa, sem necessidade de deslocamento, desde que respeitando as datas em que as ações irão ocorrer. Quem desejar, também poderá levar o resíduo descartado até a Central de Triagem do município, localizada na rua Radial Sul, 130, no Distrito Industrial, nas terças e quartas-feiras.

Confira o cronograma e se organize:

21/02 – Centro

21/03 – Eugênio Ferreira e Jardim das Fontes

18/04 – Serrano, Vila Luiza e Celulose

16/05 – Suzana, Suíça e Hortênsias

20/06 – Santa Terezinha e Alpes Verdes

18/07 – Leodoro de Azevedo e Sequóias

15/08 – Palace Hotel

19/09 – Maggi

17/10 – São Rafael e Ulisses de Abreu

21/11 – Saiqui, Rancho Jane, Mirote e Edgar Haack

19/12 – Sesi

Mais informações sobre a coleta de resíduos em Canela podem ser conferidas com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone (54) 3282-5173 (ramal 2268) ou email coletaseletiva@canela.rs.gov.br

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela