Canela inicia organização da 1ª Etapa do Circuito Municipal de Atletismo

O atletismo, modalidade que vem crescendo de forma constante em Canela, ganhou um novo impulso com o início da organização da 1ª Etapa do Circuito Canela – Primeira Rústica Municipal. A primeira reunião para tratar do evento foi realizada na quarta-feira, 10 de fevereiro, marcando um passo importante para a consolidação da prática esportiva no município.

A proposta inicial da rústica é valorizar o espaço do Lago, oferecendo uma prova organizada e segura, além de incentivar ainda mais a participação da comunidade no atletismo, esporte que contribui diretamente para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Além da corrida, o atletismo é reconhecido por promover benefícios como disciplina, autoestima, redução do estresse, melhora do raciocínio, desenvolvimento motor das crianças e fortalecimento da socialização entre pessoas de diferentes faixas etárias.

A previsão para a realização da prova é 19 de abril, em um domingo. Até o final de fevereiro, novas reuniões devem ocorrer para definir detalhes do evento e a abertura oficial das inscrições.

O encontro contou com a presença de representantes ligados ao esporte local, entre eles Andrews, da Academia OnFit; João Luiz Borges, conhecido como Famoso; Moisés, do Projeto Sonho Olímpico; o diretor de Esporte e Lazer, Marcelo Savi; e o coordenador de Esportes, Roberto Gasparin Júnior. A reunião foi considerada produtiva para alinhar os primeiros encaminhamentos da competição.

A iniciativa reforça o momento positivo vivido pelo atletismo em Canela, ampliando as opções de eventos esportivos e fortalecendo o conceito de esporte acessível para toda a comunidade.