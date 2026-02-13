Contas de água com valores elevados geram questionamentos em Canela e levam Corsan a revisar cobranças

Relatos de moradores de diversos bairros de Canela sobre aumentos expressivos nas contas de água entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 levaram a redação da Folha a iniciar uma apuração sobre possíveis inconsistências no faturamento do serviço prestado pela Corsan/Aegea no município.

Os primeiros sinais surgiram a partir de mensagens enviadas por leitores ao jornal, relatando cobranças consideradas incompatíveis com o consumo habitual das residências. Paralelamente, a vereadora Grazi Hoffmann (PDT) também vinha recebendo reclamações semelhantes e passou a acompanhar a situação.

Em suas redes sociais, a parlamentar realizou uma enquete perguntando se moradores haviam percebido aumento incomum nas faturas. Cerca de 60 canelenses responderam positivamente, indicando que a percepção de irregularidade não era isolada.

Além disso, os relatos recebidos pela redação partiam de bairros distintos e distantes entre si, afastando a hipótese inicial de problemas localizados em uma única região.

Caso da redação reforçou suspeitas

No início de fevereiro, a conta de água do imóvel onde funciona a redação da Folha chegou com valor significativamente acima da média histórica.

O local possui uma única matrícula junto à Corsan, mas conta com medidores internos independentes que permitem separar o consumo das duas residências existentes no terreno do consumo da redação.

Historicamente, o gasto da redação — limitado a uma pequena cozinha e um lavabo — sempre foi inferior ao consumo das residências. Desta vez, porém, ocorreu o contrário: o consumo atribuído à redação apresentou aumento expressivo, elevando a fatura em cerca de R$ 300.

A verificação interna confirmou que o consumo das residências mantinha-se dentro da média habitual, reforçando a suspeita de inconsistência no faturamento.

Contato com a Corsan e revisão da conta

Diante do cenário, a redação procurou inicialmente a assessoria de imprensa da Corsan, que solicitou dados detalhados para análise. Em seguida, foi realizado contato direto com o escritório regional da empresa.

O coordenador operacional da região das Hortênsias, Rafael da Rosa, recebeu a documentação e deu retorno alguns dias depois.

Após a revisão, a conta da redação foi cancelada e reemitida com valor reduzido, passando de R$ 776,78 para R$ 577,28, uma diferença de aproximadamente R$ 200.

Segundo a Corsan, a correção ocorreu devido a inconsistência gerada pelo sistema após leitura anterior realizada por média, situação que teria impactado o faturamento posterior.

Possível ocorrência em outros imóveis

De acordo com a empresa, situações semelhantes podem estar relacionadas a:

erro de sistema

erro de leitura

necessidade de substituição de hidrômetro

A orientação da Corsan é que consumidores que identifiquem valores fora do padrão solicitem revisão da fatura.

A apuração da Folha identificou ao menos 50 casos relatados informalmente no município, indicando que o episódio pode ter atingido um número maior de residências.

Orientação aos consumidores

A contestação pode ser realizada:

pelo escritório local

pelo WhatsApp da Corsan

pelo site oficial

pelo telefone 0800

Consumidores que não obtiverem retorno podem procurar a redação para encaminhamento de casos de interesse público.

Apuração continua

A Folha seguirá acompanhando o tema e recebendo relatos da comunidade para avaliar a dimensão do problema e eventuais desdobramentos.