Inscrições abertas para campeonato de vôlei feminino que inicia em março em Canela

Até o dia 10 de março, estão abertas inscrições para equipes formadas por mulheres, interessadas em competir no 4º Campeonato de Vôlei das Gurias, torneio organizado pelo grupo “As Gurias do Voleibol” em parceria com a Liga Canelense de Voleibol Feminino, com apoio do Departamento de Esporte e Lazer (Dmel) da Prefeitura de Canela. Os jogos iniciam no dia 17 de março e vão acontecer sempre às terças-feiras, no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta.

No dia 9, última segunda-feira, aconteceu a primeira reunião oficial do torneio, para definição do calendário, regulamento e formato das disputas. A previsão é de que a competição dure até três meses, a depender do número de equipes inscritas. A comissão organizadora realizará mais um encontro, no dia 10 de março, com a participação dos times confirmados.



Inscrições

As equipes interessadas em participar devem comparecer diretamente na Prefeitura, nos guichês de atendimento da Secretaria da Fazenda, para retirada do boleto de pagamento no valor de R$250,00. Após, devem entrar em contato com o Dmel, pelo WhatsApp (54) 999071838, para envio da ficha de inscrição.

Qualquer mulher pode formar uma equipe, com no mínimo seis e no máximo 12 jogadoras. Será permitida a inscrição de até uma atleta federada por time.

Mais informações sobre o 4º Campeonato de Vôlei das Gurias podem ser conferidas pelo telefone/WhatsApp (54) 99917-44582, com Vitória Fauth.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela

Foto: Liga Canelense de Voleibol Feminino/Reprodução