Polícia Civil de Canela apreende grande quantidade de drogas no pré-Carnaval

A Polícia Civil de Canela realizou, no fim da tarde desta sexta-feira de Carnaval, uma importante operação policial no bairro Boeira, resultando na apreensão de grande quantidade de drogas.

A ação foi conduzida por agentes da Seção de Investigação da Delegacia de Polícia de Canela, que lograram êxito em desarticular mais um ponto de distribuição de entorpecentes no município e na região.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 3 quilos de maconha, os quais estavam fracionados em cerca de 100 porções, além de um tijolo da mesma droga. Também foram localizadas 350 gramas de cocaína, já porcionadas em mais de 550 porções, prontas para a venda.

De acordo com o delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, a ação representa mais um trabalho qualificado da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas, atingindo diretamente a estrutura de distribuição de entorpecentes na cidade.

O delegado destacou ainda que se trata de uma ação policial cirúrgica, estratégica e previamente planejada, com grande impacto no combate ao crime organizado. A operação foi desencadeada em momento estratégico, na sexta-feira que antecede o feriado de Carnaval, justamente para reduzir a circulação de drogas durante o período festivo, contribuindo para que a população de Canela e da região possa vivenciar um Carnaval mais seguro, tranquilo e livre da influência do tráfico de entorpecentes.

Ainda conforme apurado, o valor estimado das drogas apreendidas, caso fossem comercializadas, é de aproximadamente R$ 100 mil.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança pública e informa que seguirá intensificando ações de investigação e repressão qualificada ao tráfico de drogas, contando também com o apoio da comunidade por meio de denúncias anônimas.