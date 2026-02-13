Scur Pizzaria entrega doação para Liga Feminina de Combate ao Câncer

Pelo oitavo ano consecutivo, Scur Pizzaria apoia as campanhas de conscientização em combate ao câncer: Outubro Rosa e Novembro Azul. O restaurante destinou parte do faturamento arrecadado com as vendas do delivery nos meses de outubro e novembro de 2025 para a Liga Feminina de Combate ao Câncer do município.

No período, também promoveu uma ação de conscientização com recados personalizados para os consumidores nas caixas das pizzas: “Ei, se toca guria!”, na do Outubro Rosa, e “Ei, se toca guri”, na do Novembro Azul, além da mensagem: “Seja o influenciador que outros homens e mulheres precisam. Compartilhe essa caixa e influencie a prevenção”.

Na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, a diretora do Grupo Unity, Michele Scur Dalateia, realizou a entrega de um cheque no valor de R$ 15 mil para a entidade – que desenvolve importantes ações de apoio a pacientes em tratamento oncológico. “Nosso objetivo é propagar informações sobre essas campanhas tão relevantes e, ainda, auxiliar financeiramente a causa, que é de extrema importância”, destaca a empresária.

Atualmente, a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gramado tem a missão de combater o câncer através do trabalho voluntário de prevenção junto à comunidade, bem como dar assistência psicológica e financeira para mulheres e homens que estão enfrentando a doença.

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia desde 1980, o Grupo Unity se destaca pela excelência de seus empreendimentos, que unem características como entretenimento e gastronomia.

É composto pelos restaurantes temáticos Território Cara de Mau, ambientes Navio e Porto, e Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Fondue & Show e a tradicional Scur Pizzaria.