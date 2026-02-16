APAE Gramado realizou mais de 26 mil atendimentos ao longo de 2025

Entidade fortalece governança em reunião institucional e apresenta balanço de atendimentos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Gramado realizou no início deste mês, uma reunião institucional com a Diretoria Executiva, o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e os Procuradores da Associação. O encontro teve como foco o alinhamento estratégico, a análise de ações administrativas e a apresentação de dados atualizados sobre a atuação da instituição.

Durante a reunião, foram apresentados dados que evidenciam a dimensão e a relevância do trabalho realizado ao longo de 2025. Atualmente, a APAE Gramado conta com 976 usuários ativos e uma equipe formada por 52 profissionais, que atuam de maneira integrada no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de suas famílias.

A Associação atende no momento o CER II, ou seja, pontos de atenção ambulatorial que realizam duas modalidades de reabilitação: auditiva e física. O centro é conveniado com o Ministério da Saúde. Também atende o Centro Macrorregional – CMR e o CAS (Centro de Atendimento em Saúde) os dois conveniados com a Secretaria de Saúde do Estado, através do Programa TEAcolhe.

Balanço de atendimentos em 2025

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025, a instituição registrou 17.232 atendimentos individuais e 9.134 atendimentos em grupo, totalizando 26.366 atendimentos realizados. No mesmo período, foram registrados 19.732 agendamentos e 3.343 faltas. A média diária de atendimentos foi de 67 usuários, com cerca de 615 atendimentos por técnico ao longo do ano.

O balanço por especialidade demonstra a abrangência dos serviços ofertados pela APAE Gramado. Entre janeiro e dezembro de 2025, foram realizados 6.241 atendimentos em Fisioterapia, 5.055 em Psicologia, 2.004 em Psicopedagogia e 1.644 em Fonoaudiologia. A Terapia Ocupacional contabilizou 678 atendimentos, enquanto o atendimento com Médico Fisiatra somou 543 registros e o Médico Psiquiatra, 395.

Também integram o quadro de atendimentos os serviços de Enfermagem, com 342 atendimentos, Médico Neurologista, com 216, Neuropsicopedagogia, com 78, e Nutrição, com 36 atendimentos realizados no período.

Os números reforçam o compromisso da APAE Gramado com a qualidade e a continuidade dos serviços prestados à comunidade. A reunião institucional também serviu para reafirmar o papel estratégico da entidade no município, destacando a importância do trabalho técnico especializado, da gestão transparente e do engajamento dos conselhos e da diretoria na consolidação das ações desenvolvidas.

A APAE Gramado segue atuando com foco na inclusão, no desenvolvimento e na garantia de direitos das pessoas com deficiência, mantendo como prioridade o atendimento humanizado e a excelência nos serviços oferecidos.