Ciclismo de estrada: atletas de Canela se destacam na abertura do Campeonato Gaúcho e segunda etapa ocorre em fevereiro

No dia 31 de janeiro, a cidade de Campo Bom sediou a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada. A prova foi marcada por alto nível técnico e forte disputa, sendo decidida apenas no sprint final. Ao todo, mais de 200 atletas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul participaram da etapa.

Os representantes de Canela tiveram bom desempenho. Kelvin Trein garantiu a segunda colocação, Gustavo Wilhelms terminou em quarto lugar e Stefano Silva ficou na 11ª posição, resultados que reforçam a presença do município entre os destaques da modalidade no Estado.

A próxima etapa do campeonato já tem data marcada. No dia 22 de fevereiro acontece a segunda prova da temporada, com largada na ExpoGramado. A expectativa é de um evento ainda maior, já que mais de 250 atletas estão confirmados para a disputa, consolidando o crescimento e a competitividade do ciclismo de estrada no Rio Grande do Sul.