Memorial levará a história de Canela à rede pública municipal de ensino

Iniciativa está sendo definida com a Secretaria de Educação

A rede pública de ensino municipal abrirá oportunidades para os alunos entrarem em contato com conteúdos sobre a história de Canela, revelou o vice-prefeito e secretário de Educação, Gilberto Tegner, o Tolão. Segundo ele, os espaços acadêmicos que tratarão dessa disciplina contarão com a colaboração do Memorial Canela, entidade privada e independente criada há três anos e que tem promovido uma série de iniciativas voltadas à preservação. Uma reunião de membros do Memorial com dirigentes escolares ficou de ser agendada pela Secretaria para os próximos dias, para definir as formas dessa aproximação institucional.

Tolão recebeu, em seu gabinete na Secretaria, uma comitiva do Memorial Canela, composta por seu presidente, Paulo Drechsler, sua vice-presidente, Ana Glenda Viezzer, sua diretora administrativa Hilda Eloiza Alves Bertoluci e o conselheiro Cau Broilo. O secretário considerou justa a ponderação feita por Ana Glenda, para que em decisões sobre assuntos ligados à memória, à história e ao patrimônio artístico-cultural, o Executivo Municipal leve em consideração as contribuições do Memorial, cujo principal ativo é o conhecimento acumulado por seus membros.

Foi assim, por exemplo, que o Memorial levou ao secretário a informação (lembrada por seu integrante Marcelo Wasem Veeck) de que, em 2 de março próximo, completa-se o centenário do estabelecimento de Canela como Sexto Distrito de Taquara – 18 anos antes de sua consequente emancipação político-administrativa, em 28 de dezembro de 1944. De imediato, Tolão passou a articular com a Prefeitura, a Câmara e o próprio Memorial para que a data não passe despercebida em Canela e envolva tanto a comunidade em geral quanto a escolar, em particular.

A audiência com o secretário abordou ainda uma série de outros temas, sempre com o Memorial se posicionando na condição de colaborador.