Senac Gramado abre inscrições para curso de massas frescas e recheadas

Formação prática ensina técnicas valorizadas no mercado gastronômico e abre oportunidades para empreender ou iniciar uma nova carreira

Poucas experiências despertam tantos sentidos quanto o aroma de uma massa fresca sendo preparada. Para quem sonha em transformar essa paixão pela gastronomia em uma oportunidade de renda ou em um novo caminho profissional, o Senac Gramado está com inscrições abertas para a oficina de Preparo de Massas Frescas e Recheadas.

Com início no dia 13 de março, as aulas acontecem nas sextas-feiras, das 18h às 22h, em um ambiente que simula a rotina real da cozinha profissional. Ao longo de 20 horas de formação, os participantes aprendem, na prática, técnicas de preparo e finalização de massas, molhos e recheios, seguindo fichas técnicas e as boas práticas de manipulação de alimentos, conhecimentos essenciais para quem deseja atuar com segurança, qualidade e criatividade.

Mais do que ensinar receitas, o curso é um convite para desenvolver habilidades valorizadas no mercado gastronômico e também para quem deseja empreender, produzir para venda ou surpreender com pratos autorais. É uma oportunidade acessível tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam aperfeiçoamento e novas inspirações.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac Gramado ou presencialmente na escola, localizada na rua São Pedro, 663 – Centro. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (54) 3286-4445 ou pelo WhatsApp (54) 98406-0785.

Serviço

Curso: Preparo de Massas Frescas e Recheadas

Escola: Senac Gramado

Início das aulas: 13 de março de 2026

Dias e horários: sextas-feiras, das 18h às 22h

Local: Senac Gramado

Endereço: Rua São Pedro, 663 – Centro, Gramado/RS

Inscrições: Pelo site do Senac Gramado ou presencialmente na escola

Informações: (54) 3286-4445 ou (54) 98406-0785