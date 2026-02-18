Brigada Militar de Nova Petrópolis prende casal com 35 porções de cocaína

Na noite de terça-feira (17/02), a Brigada Militar de Nova Petrópolis durante patrulhamento abordou o veículo Ford Fiesta, tripulado por um casal.

Após identificação dos dois, a guarnição visualizou no interior da bolsa tiracolo da condutora sete comprimidos de MDMA (droga sintética). No interior do automóvel foram localizadas trinta e cinco porções de cocaína e uma porção de maconha. Ainda uma balança de precisão e cinco celulares.

O homem, de 33 anos, e a mulher, de 36 anos, foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.