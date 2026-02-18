Departamento Municipal de Esporte e Lazer convoca Comitê Técnico do Campeonato Municipal de Futsal – Série Bronze 2026

COMUNICADO OFICIAL

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer informa que realizará o Comitê Técnico do Campeonato Municipal de Futsal – Série Bronze 2026.

A reunião acontecerá na sexta-feira (20), a partir das 19h30min, no Espaço Sicredi João Pessoa, localizado na Rua João Pessoa, nº 725, Bairro Vila Raymundo, em frente ao Posto Rodoil.

Na ocasião, serão tratados os aspectos técnicos da competição, incluindo regulamento, formato de disputa, inscrições, prazos e demais orientações pertinentes ao campeonato, junto às equipes participantes.

A presença de representantes das equipes é fundamental para alinhamento das diretrizes e bom andamento da competição.

Atenciosamente,

Departamento Municipal de Esporte e Lazer