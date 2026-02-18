Inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Canastra em Dupla 2026

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) abriu as inscrições para o Campeonato Municipal de Canastra em Dupla 2026. A competição tem início marcado para o dia 16 de março e será disputada na sede da AFCEEE.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de março. Para participar, cada dupla deve doar 10 quilos de alimentos, que serão destinados a ações solidárias no município.

Os jogos acontecerão sempre às segundas e quintas-feiras, com início às 19h15. Além do caráter competitivo, o campeonato tem como objetivo promover a integração entre os participantes e contribuir com a comunidade por meio da arrecadação de alimentos.

As inscrições e mais informações podem ser obtidas diretamente com Filipe, pelo telefone (54) 98405-7687, ou com Roberto, pelo número (54) 99907-1838. Também é possível se inscrever presencialmente no Departamento Municipal de Esporte e Lazer, localizado na Rua Patrício Zini Sobrinho, nº 441, no bairro Campo Celulose.

O Campeonato Municipal de Canastra em Dupla 2026 promete movimentar o calendário esportivo local, reunindo duplas em uma disputa marcada pela estratégia, convivência e solidariedade.