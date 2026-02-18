Olivas de Gramado promove Festival do Azeite com experiências imersivas e sensoriais

É época de colheita no Olivas de Gramado. Para celebrar a safra de azeitonas 2026, o parque pioneiro em olivoturismo no Brasil, realizará o 2º Festival do Azeite Nostra Oliva, um evento pensado para aproximar o visitante ao incrível universo do azeite de oliva extravirgem, com o intuito de estimular o consumo saudável deste nobre alimento. Com atividades interativas e contemplativas, o evento iniciará em 28 de fevereiro e seguirá nos dias 1º; 07 e 08/03; 14 e 15/03; 21 e 22/03, com vagas limitadas a preços atrativos.

Ao longo das oito datas, o público irá vivenciar momentos únicos, conhecendo de perto a alquimia utilizada nos processos produtivos do azeite de oliva, desde a colheita manual das azeitonas nos belos olivais à todas as etapas do processo de extração do ouro líquido.

Como cortesia do Festival do Azeite, cada participante poderá levar para casa um frasco de 100 ml de azeite de oliva não filtrado, recém-extraído, feito na hora. Esse estilo de azeite – também conhecido como Novello – preserva maiores concentrações de polifenóis, fitonutrientes e antioxidantes naturais, associados a benefícios para a saúde e à prevenção de doenças crônicas como câncer, Alzheimer, diabetes, enfermidades cardiovasculares, neurodegenerativas, inflamatórias e problemas ósseos, entre outras comorbidades.

No roteiro do Festival está a Degustação Sensorial Harmonizada com orientação de um sommelier especialista, que abordará a história das oliveiras, características de cada variedade de azeitona, composição de blends, benefícios para a saúde, harmonizações com doces e salgados, características olfativas e gustativas, entre outros temas.

Já na Imersão 360°, a história das oliveiras desde a mitologia grega até os tempos atuais, é contada por meio de uma projeção de alta tecnologia. A evolução da olivicultura no Brasil é traduzida em imagens e informações que proporcionam conhecimento ao visitante.

A jornada inclui ainda passeio a bordo do Expresso Olivas, para contemplação das deslumbrantes paisagens dos cânions Pedra Branca, que circundam o parque, entre os 29 hectares de plantio de oliveiras, onde os visitantes vão aprender sobre o método de colheita manual das azeitonas.

A gastronomia dos imigrantes ítalos- germânicos será um dos destaques no Festival. Um primoroso Piquenique Toscano, será servido ao ar livre em meio aos olivais. À mesa, estarão queijos, vinhos, espumantes, frutas da estação, pães e cucas caseiras, schmiers e toda linha completa dos premiados azeites e infusões aromáticas do Olivas de Gramado, além do primeiro chopp de oliva da América Latina.

O encerramento do Festival será no Olivas Sunset, com acesso exclusivo a uma área vip, onde Djs de música eletrônica e sax live show irão agitar o fim de tarde, com um pôr do sol mágico, que já se tornou assinatura do parque.

Além de todas as atrações inclusas, o público do evento receberá uma ecobag customizada do Festival do Azeite Nostra Oliva, contendo uma garrafa de um novo produto da empresa gramadense, a Olivas Bier (cerveja de oliva), um frasco de 100ml de azeite de oliva novello não filtrado, entre outros brindes disponibilizados pelos patrocinadores do evento.

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E RAÍZES DA IMIGRAÇÃO ITALIANA

Com mais de dez importantes premiações internacionais nos mais conceituados concursos de azeite do mundo, o Olivas de Gramado criou o evento Festival do Azeite Nostra Oliva com propósitos claros. “Queremos que a comunidade e turistas entendam um pouquinho do nosso trabalho e que participem de forma direta deste momento mágico, que é a colheita anual das olivas e a extração do nosso premiado azeite de oliva”, comenta o azeitólogo e mestre lagareiro do Olivas de Gramado, André Bertolucci.

“A olivicultura no Brasil renasceu recentemente, e em pouco tempo já se tornou uma referência mundial de qualidade premium. Produzimos azeite de oliva de forma magistral, e é fundamental que as pessoas tenham a oportunidade de descobrir todos os atributos sensoriais e propriedades que este nobre produto feito aqui na nossa terra, pelas nossas mãos, pode proporcionar para aqueles que apreciam o verdadeiro ‘ouro líquido’, um alimento milenar carregado de história e saudabilidade. Convidamos todos a participar deste evento único”, ressalta Bertolucci.

PREMIAÇÕES E QUALIDADE

Inaugurado em 2018, o Olivas de Gramado compreende uma área de mais de 150 hectares, tornando-se um dos maiores empreendimentos de olivoturismo do mundo. Uma área de 29 hectares é dedicada ao cultivo de seis tipos de azeitonas: as espanholas Arbequina, Manzanilla e Picual, Frantoio e Ascolana (italianas) e a grega Koroneiki.

As safras premiadas e o reconhecimento em concursos internacionais de grande relevância como Flos Olei, NY International Olive Oil Competition (IOOC), EVOO IOOC Itália, Athenas IOOC e Terra Olivo Israel reforçam a qualidade superior dos azeites produzidos pelo Olivas de Gramado, consolidando a empresa gramadense entre os melhores produtores de azeite de oliva do planeta.

Além de produzir premiados extravirgens, a empresa também dispõe de uma linha artesanal de azeites aromatizados com especiarias e frutas, criados com insumos produzidos na propriedade e com identidade regional, além de coleções especiais desenvolvidas pelo azeitólogo André Bertolucci.

INVESTIMENTO NA EXPERIÊNCIA

Os ingressos antecipados para o Festival do Azeite Nostra Oliva podem ser adquiridos por R$ 269,00 (individual- primeiro lote) no site www.olivasdegramado.com.br/nostraoliva ou diretamente na Central de Agendamentos no interior do Olivas de Gramado. O ticket inclui 11 vantagens, como entrada para o parque, Degustação Sensorial Harmonizada de Azeites, Imersão 360º, área vip no Olivas Sunset, passeio no Expresso Olivas, Piquenique Toscano com diversas bebidas e quitutes, ecobag customizada do Nostra Oliva, frasco de azeite de oliva novello de 100ml (extraído na hora), cerveja exclusiva Olivas Bier de 355ml (lançamento), colheita manual de azeitonas e visitação ao lagar.

PATROCÍNIO E APOIO

A segunda edição do Festival do Azeite Nostra Oliva conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira e Patagonia Cerveza. Marcas e empresas como Grupo Fast, Olina e Fioreze Hotéis apoiam o evento. Mais informações em www.olivasdegramado.com.br/nostraoliva e @olivasdegramado.



Fotos em anexo: Divulgação