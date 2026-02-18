Prefeito recebe Associação de Artesãos e apresenta projeto de Largo Cultural coberto

O prefeito Gilberto Cezar recebeu representantes da Associação Canelense de Artesãos na sexta-feira, dia 13, no Paço Municipal. O encontro teve a finalidade de dialogar sobre a permanência da Vila de Artesanato na Rua Serafim Dias, atrás da Casa de Pedra. A Administração Municipal constrói junto à Associação uma nova proposta de uso do espaço, valorizando o trabalho dos artesãos.
Na oportunidade, o prefeito Gilberto Cezar apresentou o projeto de construção de um Largo Cultural coberto no local onde hoje está a Vila do Artesanato. O objetivo é que o espaço seja ampliado, tenha mais estrutura e se torne referência turística em Canela, como ocorre com outras cidades que possuem ruas cobertas públicas e que recebem eventos diversos.
“O projeto está sendo construído e contamos com a colaboração da Associação para que tenhamos um Largo Cultural com a qualidade que Canela merece, valorizando ainda mais nossos produtos locais, fortalecendo o turismo e dando oportunidade melhores aos nossos artesãos”, destaca o chefe do Executivo.
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela