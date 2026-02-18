Temporada de eclipses reforça o Space Adventure como destino para explorar o universo

Em Canela, a exposição aproxima visitantes dos mistérios da Lua com tecnologia, história e interatividade.

O céu em 2026 já começa com espetáculo. Nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro, acontece o primeiro eclipse do ano, conhecido como “Anel de Fogo”. Nesse tipo de fenômeno, a Lua passa entre o Sol e a Terra quando está mais distante do nosso planeta. Como não encobre totalmente o Sol, forma-se um anel luminoso ao redor, um dos efeitos mais impressionantes da astronomia. Embora este eclipse não seja visível do Brasil, ele marca o início de uma sequência de eventos astronômicos.

Já no dia 3 de março, será a vez de um eclipse lunar total, a famosa “Lua de Sangue”, que poderá ser observado em parte do país. Nesse fenômeno, a Terra projeta sua sombra sobre a Lua, que ganha tons avermelhados devido à forma como a luz do Sol atravessa a atmosfera terrestre.

Do céu para o Space Adventure

Para quem deseja entender melhor como esses alinhamentos acontecem, o Space Adventure Canela é “parada” obrigatória na Serra Gaúcha. O parque oferece uma verdadeira imersão no universo, com planetário, experiências interativas sobre órbitas e gravidade, como também réplicas das missões que levaram o ser humano à Lua. Ao caminhar pelos ambientes, o visitante descobre como a Terra, a Lua e o Sol se alinham.

O calendário de eclipses de 2026 inclui também:

3 de março: eclipse lunar total (visível em parte do país);

12 de agosto: eclipse solar total (não visível no Brasil);

27 e 28 de agosto: eclipse lunar parcial (visível em todo o Brasil).

SERVIÇO

Space Adventure Canela

Horário de funcionamento:

Diariamente das 10h às 18h (entrada até 17h)

Endereço: Avenida Ernani Kroeff Fleck, 960 – Vila Suíça, Canela (RS)

Site: www.spaceadventure.com.br

Sobre o Space Adventure Canela

Inaugurada em 2023, a exposição reúne o segundo maior acervo da NASA fora dos EUA, um prato cheio para apaixonados por astronomia e pela história das viagens espaciais. O Space Adventure oferece uma experiência imersiva única em 4.000 m², com mais de 270 itens originais da NASA. O visitante pode explorar réplicas de foguetes, trajes espaciais e instrumentos das missões Apollo, Mercury e Gemini, conhecer a Sala de Comando Houston, sentir a decolagem do Saturn V em simulador panorâmico, e se encantar com o planetário 4K. Completa a experiência, simuladores de realidade virtual e área de games interativos, transportando adultos e crianças para o universo da exploração espacial.

