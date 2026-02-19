Bota-Fora: Centro recebe recolhimento de resíduos volumosos neste sábado

A primeira ação de Bota-Fora de 2026 acontece neste sábado, dia 21, em Canela, no bairro Centro. A iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, tem a finalidade de recolher resíduos volumosos como restos de móveis, eletrodomésticos e resíduos eletrônicos, considerados material inservível. A coleta iniciará pela rua Rodolfo Schliper (rua da UCS Campus Hortênsias), a partir das 8 horas, e a orientação é que a comunidade coloque os materiais em frente às residências apenas no dia do recolhimento.
O resíduo, coletado com o apoio da Secretaria de Obras, Limpeza Urbana e Agricultura, será encaminhado para a Central de Triagem do município, para destinação ecologicamente correta.
Quem não conseguir realizar o descarte na ação deste sábado, também pode levar o material até a Central de Triagem, na rua Radial Sul, 130, no Distrito Industrial – às terças e quintas-feiras, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.
Confira abaixo o cronograma de ruas por onde o Bota-Fora vai passar:
1.Rua Rodolfo Schilieper
2.Rua Danton Corrêa da Silva
3.Rua Júlio de Castilhos
4.Rua Borges de Medeiros
5.Rua Visconde de Mauá
6.Rua Teixeira Soares
7.Rua João Pessoa
8.Travessa Tuiuti
9.Rua Batista Luzardo
10.Rua Padre Cacique
11.Rua Augusto Pestana
12.Rua Borbonite
13.Rua Sete de Setembro
14.Beco Jardim
15.Travessa Delcio Wasen
16.Rua Coronel Diniz
17.Rua Almirante Barroso
18.Rua Leopoldo Prux
19.Rua Caxias
20.Rua João Simplício até a esquina com a rua Henrique Muxfeld
21.Rua Ruy Cunha
22.Travessa Romeo
23.Praça da Matriz
24.Rua João Alfredo Corrêa Pinto
25.Rua Martinho Lutero
26.Rua Ernesto Dornelles
27.Rua Constantino Fernandes
28.Rua André Frederico Heidrich
29.Rua Jurgens Hans Hubbe
30.Rua Pedro Oscar Selbach
31.Rua Ignácio Saturnino de Moraes
32.Rua Dona Carlinda
33.Avenida Osvaldo Aranha
34.Rua Paul Harris
35.Rua Baden Powell
36.Rua Papa João XXIII
37.Rua Boaventura Garcia
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela
Foto: Arquivo/Prefeitura de Canela