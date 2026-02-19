EGR informa: obras na RS-235 na manhã desta sexta-feira, 20 de fevereiro

A EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias informa aos motoristas que circulam pela região que na manhã desta sexta-feira, 20 de fevereiro, equipes estarão trabalhando na recuperação da pavimentação asfáltica da RS-235, no trecho de acesso ao Centro de Gramado, para quem se descola de Canela.

A previsão é de que os serviços ocorram das 8h30 às 12h. A rota alternativa para acessar o Centro de Gramado neste período, é pela Rua Emílio Leobet (Estrada Velha).

SERVIÇO:

* Trecho em obras: RS-235 – acesso ao Centro de Gramado para quem se desloca de Canela;

* Previsão de realização: 8h30 às 12h;

* Quando: Sexta-feira, dia 20.

* Rota alternativa para acessar o Centro: Rua Emílio Leobet (Estrada Velha).