19 de fevereiro de 2026

Junta de Serviço Militar de Canela informa alteração no embarque para alistados com destino a Alegrete

A Junta de Serviço Militar de Canela comunica que, por motivos logísticos, o embarque dos jovens designados para o município de Alegrete foi transferido do dia 23 para o dia 24 de fevereiro. O transporte sairá às 7 horas, da Rua Francisco, 199 (em frente ao Cidica). A Junta orienta que os designados compareçam ao local com antecedência, portando documento de identificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Junta de Serviço Militar de Canela, localizada na Rua São Francisco, nº 199. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, ou pelo telefone (54) 3282-5156.

Confira a relação dos designados:

ADILSON DOS SANTOS MATOS JÚNIOR

ANDERSON GOUVEA SILVA JUNIOR

BRYAN MICHAELSEN DE OLIVEIRA

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

CRIS ERIC DA SILVA KIRSCH

CRISTIANO RONALDO MUNHOS DE LIMA

DANIEL MARQUES DA ROSA

DEYVID GABRIEL LEMOS BRITO

DIOGO GROTH MOSCARDINI

ERICK POLETTI KRUMMENAUER

ERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA

FELIPE DA SILVA MICHAELSEN JUNIOR

GABRIEL CASTELLO BRANCO FRIEDRICH

HENRIQUE DA SILVA SANTOS

IGOR DE CARVALHO DE SOUZA

ISRAEL GONCALVES DA SILVA

JHIONATAN LOPES MACHADO

JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

JOAO RENATO ULGUIM DA SILVA

JOAO VITOR CORREA DA ROSA

KAUA DA SILVA TRETTO

KAUA MEWIUS SECCO

KAUE DE OLIVEIRA LISBOA

LEON NOGUEIRA PADILHA

LUCAS MACHADO GALLE

LUCAS MATHEUS MAURENTE JACINTO

LUCAS MAZETTO DOS REIS

LUIZ ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA

LUIZ GUILHERME FERREIRA DE SOUZA

MARCELLO HENRIQUE DOS SANTOS AVILA

MARVIN ALEXSANDRO CAMARGO DOS SANTOS

MATEUS CARDOSO DOS REIS

MATEUS DOS SANTOS TOZATTI

MIGUEL ANGELI PEREIRA

PEDRO HENRIQUE MALLET PONTE

PEDRO HENRIQUE SANTOS BRITO

PEDRO RAMOS DA SILVA DE AMEIDA

RICHARD JOHN LUCAS SILVA CANTANHEDE

RODRIGO PANATO PINHEIRO

VINICIUS BALTAZAR DA SILVEIRA BRITO

VITOR HENRIQUE ELIBIO PERPETUA

VITOR MATEUS PEREIRA DUARTE DE MOURA

WESLEY DE ABREU DOS SANTOS

Foto: Divulgação