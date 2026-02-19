Junta de Serviço Militar de Canela informa alteração no embarque para alistados com destino a Alegrete



A Junta de Serviço Militar de Canela comunica que, por motivos logísticos, o embarque dos jovens designados para o município de Alegrete foi transferido do dia 23 para o dia 24 de fevereiro. O transporte sairá às 7 horas, da Rua Francisco, 199 (em frente ao Cidica). A Junta orienta que os designados compareçam ao local com antecedência, portando documento de identificação.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Junta de Serviço Militar de Canela, localizada na Rua São Francisco, nº 199. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, ou pelo telefone (54) 3282-5156.



Confira a relação dos designados:



ADILSON DOS SANTOS MATOS JÚNIOR



ANDERSON GOUVEA SILVA JUNIOR



BRYAN MICHAELSEN DE OLIVEIRA



CARLOS EDUARDO DOS SANTOS



CRIS ERIC DA SILVA KIRSCH



CRISTIANO RONALDO MUNHOS DE LIMA



DANIEL MARQUES DA ROSA



DEYVID GABRIEL LEMOS BRITO



DIOGO GROTH MOSCARDINI



ERICK POLETTI KRUMMENAUER



ERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA



FELIPE DA SILVA MICHAELSEN JUNIOR



GABRIEL CASTELLO BRANCO FRIEDRICH



HENRIQUE DA SILVA SANTOS



IGOR DE CARVALHO DE SOUZA



ISRAEL GONCALVES DA SILVA



JHIONATAN LOPES MACHADO



JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA



JOAO RENATO ULGUIM DA SILVA



JOAO VITOR CORREA DA ROSA



KAUA DA SILVA TRETTO



KAUA MEWIUS SECCO



KAUE DE OLIVEIRA LISBOA



LEON NOGUEIRA PADILHA



LUCAS MACHADO GALLE



LUCAS MATHEUS MAURENTE JACINTO



LUCAS MAZETTO DOS REIS



LUIZ ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA



LUIZ GUILHERME FERREIRA DE SOUZA



MARCELLO HENRIQUE DOS SANTOS AVILA



MARVIN ALEXSANDRO CAMARGO DOS SANTOS



MATEUS CARDOSO DOS REIS



MATEUS DOS SANTOS TOZATTI



MIGUEL ANGELI PEREIRA



PEDRO HENRIQUE MALLET PONTE



PEDRO HENRIQUE SANTOS BRITO



PEDRO RAMOS DA SILVA DE AMEIDA



RICHARD JOHN LUCAS SILVA CANTANHEDE



RODRIGO PANATO PINHEIRO



VINICIUS BALTAZAR DA SILVEIRA BRITO



VITOR HENRIQUE ELIBIO PERPETUA



VITOR MATEUS PEREIRA DUARTE DE MOURA



WESLEY DE ABREU DOS SANTOS

Foto: Divulgação