Junta de Serviço Militar de Canela informa alteração no embarque para alistados com destino a Alegrete

A Junta de Serviço Militar de Canela comunica que, por motivos logísticos, o embarque dos jovens designados para o município de Alegrete foi transferido do dia 23 para o dia 24 de fevereiro. O transporte sairá às 7 horas, da Rua Francisco, 199 (em frente ao Cidica). A Junta orienta que os designados compareçam ao local com antecedência, portando documento de identificação.
Mais informações podem ser obtidas diretamente na Junta de Serviço Militar de Canela, localizada na Rua São Francisco, nº 199. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30, ou pelo telefone (54) 3282-5156.
Confira a relação dos designados:
ADILSON DOS SANTOS MATOS JÚNIOR
ANDERSON GOUVEA SILVA JUNIOR
BRYAN MICHAELSEN DE OLIVEIRA
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
CRIS ERIC DA SILVA KIRSCH
CRISTIANO RONALDO MUNHOS DE LIMA
DANIEL MARQUES DA ROSA
DEYVID GABRIEL LEMOS BRITO
DIOGO GROTH MOSCARDINI
ERICK POLETTI KRUMMENAUER
ERICK RODRIGUES DE OLIVEIRA
FELIPE DA SILVA MICHAELSEN JUNIOR
GABRIEL CASTELLO BRANCO FRIEDRICH
HENRIQUE DA SILVA SANTOS
IGOR DE CARVALHO DE SOUZA
ISRAEL GONCALVES DA SILVA
JHIONATAN LOPES MACHADO
JOAO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
JOAO RENATO ULGUIM DA SILVA
JOAO VITOR CORREA DA ROSA
KAUA DA SILVA TRETTO
KAUA MEWIUS SECCO
KAUE DE OLIVEIRA LISBOA
LEON NOGUEIRA PADILHA
LUCAS MACHADO GALLE
LUCAS MATHEUS MAURENTE JACINTO
LUCAS MAZETTO DOS REIS
LUIZ ANTONIO BRITO DE OLIVEIRA
LUIZ GUILHERME FERREIRA DE SOUZA
MARCELLO HENRIQUE DOS SANTOS AVILA
MARVIN ALEXSANDRO CAMARGO DOS SANTOS
MATEUS CARDOSO DOS REIS
MATEUS DOS SANTOS TOZATTI
MIGUEL ANGELI PEREIRA
PEDRO HENRIQUE MALLET PONTE
PEDRO HENRIQUE SANTOS BRITO
PEDRO RAMOS DA SILVA DE AMEIDA
RICHARD JOHN LUCAS SILVA CANTANHEDE
RODRIGO PANATO PINHEIRO
VINICIUS BALTAZAR DA SILVEIRA BRITO
VITOR HENRIQUE ELIBIO PERPETUA
VITOR MATEUS PEREIRA DUARTE DE MOURA
WESLEY DE ABREU DOS SANTOS
Foto: Divulgação