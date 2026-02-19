O QUE DEUS QUER DE NÓS | PÃO DE JUDÁ

Muitas pessoas dizem o seguinte: “Eu não sei por que sofro tanto assim”; “Eu não sei o que Deus quer de mim”; “Por que Ele não fala comigo?”; “Eu não entendo Deus”. Essas são colocações que constantemente ouvimos. Em Miquéias 6:8 está escrito: “Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus”. Três coisas o Senhor quer na vida e na conduta de cada pessoa: justiça, bondade e humildade. Se agirmos assim, estaremos fazendo a vontade de Deus, agradaremos o Altíssimo e seremos abençoados e bem-sucedidos.

Vejamos o que significa andar em justiça. Justiça significa ser justo como o único justo no Universo, que é Deus. Ele é incorruptível e tem um caráter espiritual. Isso não está mais oculto, pois já foi revelado por meio dos profetas, de Cristo e da Bíblia. Então, justiça é o caráter de Deus. O Senhor diz que somos Sua imagem e semelhança, mas, para andarmos em justiça, precisamos conhecer Deus; senão, como poderemos andar em justiça? Andar em justiça é andar como Deus quer, ou seja, obedecendo aos Seus mandamentos.

Deus quer que amemos a misericórdia, a bondade, o amor ágape e a fidelidade. Com isso, Deus deseja que entendamos que devemos amar o próximo como a nós mesmos e ter uma vida preocupada em servir o outro. Marcos 10:44 diz: “e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos”. Devemos ser bondosos e prontos a nos doar sem nada esperar em troca. Na conduta bondosa não há calculismo nem jogo de interesses.

Outra coisa que Deus quer do homem é a humildade. Humildade é a vida com entendimento real de que somos dependentes de Deus; é não ter nenhuma ação ou pensamento independente dEle; é ver Deus como conselheiro, supridor, juiz, advogado, Pai, irmão, banco, empregador, governador e como modelo de autoridade. É ser guiado em tudo pelo mandamento interior, que é o Espírito Santo, porque Ele nos guia a toda a verdade. Ser humilde é deixar Deus, por meio do Espírito Santo, usar nosso corpo e alma para expressá-Lo. Uma pessoa humilde não tem ciúmes, ganância, inveja nem cobiça, pois sempre se contenta com aquilo que Deus diz que ela é e com aquilo que Deus já lhe deu.

