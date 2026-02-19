Parque do Caracol abre inscrições nesta quinta (19) para programa educativo e socioambiental para escolas públicas do RS

A iniciativa “Educa Caracol” é realizada pelo Grupo Iter e o Parque do Caracol em parceria com o Instituto da Criança.

O Parque do Caracol, um dos principais cartões-postais da Serra Gaúcha, lança o “Educa Caracol”, novo programa educativo e socioambiental voltado exclusivamente a escolas públicas do Rio Grande do Sul. A iniciativa é realizada pelo Grupo Iter e pelo atrativo de Canela, em parceria com o Instituto da Criança e o Instituto Moleque Mateiro, e abre inscrições nesta quinta-feira, 19 de fevereiro.

Inspirado no Educa Bondinho, programa criado em 2015 no Parque Bondinho Pão de Açúcar®️, Rio de janeiro, também administrado pelo Grupo Iter, e reconhecido nacionalmente por seu impacto positivo, inclusive com premiações na área de sustentabilidade, o Educa Caracol é totalmente gratuito e oferece visitação ao Parque do Caracol, um ambiente vivo de aprendizado que conecta educação, meio ambiente e protagonismo dos jovens através de experiências práticas.

“O Grupo Iter entende que equipamentos turísticos de relevância nacional têm também uma responsabilidade social. O sucesso do Educa Bondinho, no Rio de Janeiro, nos mostrou que é possível transformar atrativos icônicos em plataformas de educação e cidadania. O Educa Caracol nasce com essa mesma ambição: ampliar acesso, gerar impacto positivo e fortalecer a conexão dos jovens com o patrimônio natural brasileiro.”, afirma Sandro Fernandes, CEO do Grupo Iter, holding que administra o Parque do Caracol desde 2022.

Com vagas limitadas, o período de inscrições tem início nesta quinta-feira, 19 de fevereiro e segue até acabarem as vagas. Após essa etapa, as escolas inscritas passarão por um processo de seleção, e as instituições aprovadas serão notificadas. As atividades começam em março, com a primeira visita educativa ao Parque do Caracol.

Ao longo do programa, estudantes e professores participam de atividades pedagógicas conduzidas pelos educadores ambientais do Instituto da Criança, com dinâmicas e conversas educativas sobre temas como sustentabilidade, biodiversidade e conservação da natureza, além da relação entre as pessoas e o ambiente ao seu redor, sempre de forma integrada aos conteúdos trabalhados em sala de aula.

O Educa Caracol oferece participação 100% gratuita, incluindo o acesso ao Parque do Caracol para alunos e professores das escolas públicas selecionadas.

Inscrições – Programa “Educa Caracol”

Quando: de 19 de fevereiro até acabarem as inscrições

Onde: as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Educa Caracol – educa.parquecaracol.com.br/

Quem pode participar: escolas da rede pública de todo o Rio Grande do Sul

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Mais informações e ingressos através dos canais oficiais:

www.parquecaracol.com.br/

www.instagram.com/parquedocaracol/

www.facebook.com/parquedocaracoloficial/