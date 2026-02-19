REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL | PUBLICAÇÃO LEGAL

REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL
RAFA AUTO CENTER LTDA
CNPJ 34.361.731/0001-84
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Gramado a Regularização de Licença Ambiental para a atividade de 3430,20
Oficina Mecânica/ Centro de Desmanche de Veículos (CDV) Chapeação/
Pintura, localizado na Rua Pedro Tomazelli, n° 17, Bairro Várzea Grande Vila Do Sol,
Gramado – RS.
Documento assinado digitalmente e publicado no Portal da Folha (https://portaldafolha.com.br), em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 e a Lei nº 14.063/2020. Clique abaixo para fazer download do documento.